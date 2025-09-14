Nişanlısını evli bir doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Nişanlısını evli bir doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü

Nişanlısını evli bir doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü
14.09.2025 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düğününe 60 gün kala nişanlısının evli bir doktorla 3 yıldır ilişkisini suçüstü yakalayan damat adayı ihanetten sonra nişanı bozdu. Damat adayı "Allah kurtardı" deyip lokma döktürdü.

Düğün hazırlıkları yapan bir damat adayı, nişanlısının evli bir doktorla 3 yıldır ilişki yaşadığını öğrenince nişanı bozdu. Aldatıldığını düğününe 60 gün kala suçüstü yakalayan damat adayı, lokma döktürdü.

"ALLAH KURTARDI"

Asayiş Berkemal'in aktardıklarına göre; Damat adayı lokma arabasına şu yazıyı astı: "Hemşire nişanlım İlknur K. ile evli Dr. Abdullah K'nin 3 yıldır birlikte olduğunu ve aldatıldığımı düğünüme 60 gün kala suçüstü yakalayıp öğrendim ve nişanı attım. Allah kurtardı. Hayır lokmasıdır, afiyet olsun."

Hemşire nişanlısını evli bir doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Yaşanan olay çevrede dikkat çekti. Lokma arabasının üzerindeki yazıyı gören dönüp bir daha baktı. Vatandaşlar lokmadan alırken bir yandan da damat adayına destek verdi.

Sosyal Medya, Güncel, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nişanlısını evli bir doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 14:08:02. #7.12#
SON DAKİKA: Nişanlısını evli bir doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.