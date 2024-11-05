Nusret de son dönemde trend olan Dubai çikolatası üretmeye başladı - Son Dakika
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Yaşam

Nusret de son dönemde trend olan Dubai çikolatası üretmeye başladı

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Ünlü kasap ve restoran işletmecisi Nusret Gökçe de Türkiye'de son dönemde trend olan, Antep fıstığı, tel kadayıf ve çikolatadan oluşan Dubai çikolatası üretmeye başladı. Yeni açtığı kafede satılmaya başlanan Dubai çikolatalarının üretim aşamasına ait videoyu da paylaşan Nusret'in dillerden düşmeyen çikolatayı 480 TL'ye sattığı öğrenildi.

05.11.2024 15:19
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Antep fıstığı, tel kadayıf ve çikolatadan oluşan Dubai çikolatasında son dönemlerde "çılgınlık" seviyesinde bir talep patlaması yaşanıyor. Özellikle sosyal medyada görselleri paylaşılan bu ürüne yetişkinlerden çok çocukların ilgisi oluyor.

HERKES ÜRETİM YARIŞI İÇİNE GİRDİ

Ülkemizde birçok çeşidi tüketilen çikolatadan tek farkı içinde tel kadayıfın bulunması olan Dubai çikolatasında büyük firmalar, pastaneler, küçük çikolata üretim atölyeleri ve evlerde kadınlar adeta yarış içine girerken fiyatı da artan taleple giderek yükseliyor.

Nusret de son dönemde trend olan Dubai çikolatası üretmeye başladı

YENİ AÇTIĞI KAFEDE SATIŞLARA BAŞLADI

Ünlü kasap ve restoran işletmecisi Nusret Gökçe de yeni açtığı kafede son dönemde trend olan Dubai çikolatası üretmeye başladı.

Nusret de son dönemde trend olan Dubai çikolatası üretmeye başladı

SATIŞ FİYATI DA ORTAYA ÇIKTI

Instagram hesabından kafesindeki çikolata üretim sürecine ilişkin görüntüleri de paylaşan Nusret'in kafede bu ürünü 480 TL'den satmaya başladığı öğrenildi.

Nusret de son dönemde trend olan Dubai çikolatası üretmeye başladı

Nusret Gökçe, Gastronomi, Magazin, Türkiye, Dubai, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nusret de son dönemde trend olan Dubai çikolatası üretmeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Abuzer Kadayıf:
    A101 şok BİM’ler kazma kürek don gömlek satarsa bununda cikilata satması normal 8 0 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    İKİ EMEKLİNİN GÜNLÜK KAZANCI 832 TL BİR ÇİKOLATA ALIP PAY EDECEKLER GERİYE KALAN 347 YOL PARASI 2 ŞER BARDAK ÇAY EMEKLİNİNDE HAKKI DUB-BAİYE GİDEMİYOR BARİ DUBLE ÇİKOLATASINI YEMEKTE HAKKI 6 0 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    şopar gene yenilik peşinde bea :))) 1 1 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Bu mıllet ne meraklı taze bılmemneye çok konarmış mısali bır aya hepsı söner bu sefer parıs lokumu çıkar 0 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Etci oldu çikolatacı 0 1 Yanıtla
  • Sedat Gürün:
    La içi fıstıklı değilmi bizde de var içi fıstıklı okadar para verip alanda akıl yok bence 0 0 Yanıtla
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