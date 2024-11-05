Antep fıstığı, tel kadayıf ve çikolatadan oluşan Dubai çikolatasında son dönemlerde "çılgınlık" seviyesinde bir talep patlaması yaşanıyor. Özellikle sosyal medyada görselleri paylaşılan bu ürüne yetişkinlerden çok çocukların ilgisi oluyor.
Ülkemizde birçok çeşidi tüketilen çikolatadan tek farkı içinde tel kadayıfın bulunması olan Dubai çikolatasında büyük firmalar, pastaneler, küçük çikolata üretim atölyeleri ve evlerde kadınlar adeta yarış içine girerken fiyatı da artan taleple giderek yükseliyor.
Ünlü kasap ve restoran işletmecisi Nusret Gökçe de yeni açtığı kafede son dönemde trend olan Dubai çikolatası üretmeye başladı.
Instagram hesabından kafesindeki çikolata üretim sürecine ilişkin görüntüleri de paylaşan Nusret'in kafede bu ürünü 480 TL'den satmaya başladığı öğrenildi.
Son Dakika › Yaşam › Nusret de son dönemde trend olan Dubai çikolatası üretmeye başladı - Son Dakika
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