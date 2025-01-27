Of Hayrat Vakfı'nın Yeni Genel Başkanı Erdoğan Bayraktar Oldu - Son Dakika
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Yaşam

Of Hayrat Vakfı'nın Yeni Genel Başkanı Erdoğan Bayraktar Oldu

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1992 yılında kurulan Of Hayrat Vakfı, 5. genel başkanını seçti. Tek adaylı seçim sonucunda Erdoğan Bayraktar genel başkanlık görevine getirildi. Bayraktar, konuşmasında vakfın önceliklerini belirterek, eğitim ve sosyal yardımlaşma konularına ağırlık vereceklerini ifade etti. Bayraktar, vakfın sosyal ve kültürel projelerle daha geniş kitlelere ulaşması için üyelerden destek istedi.

27.01.2025 17:52
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1992 yılında kurulan Of Hayrat Vakfı, Genel Merkez binasında gerçekleştirilen toplantıyla 5. başkanını seçti. Tek adaylı seçim sonucunda, vakfın yeni genel başkanı Erdoğan Bayraktar oldu.

Seçim sonrası üyelere hitaben bir konuşma yapan Erdoğan Bayraktar, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

"Tevafukla Bu Göreve Geldik"

Bayraktar, "Bu seçim, ahenk içinde gerçekleşti. Başkanlık için kimse talip olmadı, tüm arkadaşlarımız teveccüh gösterdi. Bu kardeşlerimizin teveccühüyle adeta bir görev verildi. Bir denize itildik, şimdi mecburen yüzeceğiz," dedi.

Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vurgusu

Bayraktar, konuşmasında vakfın önceliklerini sıralayarak, eğitimin önemine dikkat çekti. "Of ve Hayrat'ta, İstanbul ve Türkiye genelinde yaşayan insanlar için ne yapabiliriz? Çocuklar, gençler, yaşlılar, ihtiyaç sahipleri için çalışacağız," ifadelerini kullanan Bayraktar, vakfın sosyal sorumluluk projelerine daha fazla ağırlık vereceğini belirtti.

Singapur ve Güney Kore Örnekleri

Bayraktar, çalışmanın ve eğitime verilen önemin ülkelerin gelişiminde oynadığı rolü Singapur ve Güney Kore örnekleriyle anlattı. Of ve Hayrat'ın nüfusu ve yüz ölçümü ile Singapur'un verilerini karşılaştıran Bayraktar, "Singapur'da kişi başına gelir 84 bin 732 dolar. Bizim de çok çalışarak bu seviyelere ulaşmamız mümkün. Vakfımız bugüne kadar eğitime çok önem verdi, bundan sonra da vermeye devam edecek," dedi.

"Kaynaklarımızı Artıracağız"

Vakfın mali kaynaklarının artırılmasının önemine değinen Bayraktar, "Şu anda vakfın 6 milyon lira bütçesi var. İnşallah bu rakamı 100 milyon, hatta 150 milyon liraya çıkaracağız. Daha fazla kaynağa sahip olmalıyız ki daha geniş kitlelere ulaşabilelim," şeklinde konuştu.

"Samimiyet ve Gayretle Çalışacağız"

Bayraktar, vakıf üyelerine samimiyetle hizmet edeceğini vurgulayarak, "Elimden geldiğince adil olacağım. Lafla değil, çok çalışarak ve gayretle başarı elde edebiliriz. Şükretmek de çalışarak olur," ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Bayraktar, vakfın faaliyetlerini artırmak ve daha fazla insana ulaşmak için üyelerden destek istedi. Yeni dönemde vakfın, sosyal ve kültürel projelerle daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Of Hayrat Vakfı\'nın Yeni Genel Başkanı Erdoğan Bayraktar Oldu

Erdoğan Bayraktar, Kültür Sanat, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Of Hayrat Vakfı'nın Yeni Genel Başkanı Erdoğan Bayraktar Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Anazarbus :
    Reza zarraf in hediye attığı saatin sadece 200 milyon. Kekleme bizi Erdoğan 43 4 Yanıtla
  • Sezgin Yavuz:
    yeni hırsızlık kapısı hayırlı olsun bütün vakıflar bunlara çalışıyor zaten memleket keriz dolu malesef 37 5 Yanıtla
  • sezai duran:
    Bütün vakıfların başında hep birilerinin tanıdığı kimin sizce 34 3 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    az çaldın tam çal yarım kalmıştı sahi reza zarrabın hediye ettiği saat kaç bin dolardı ? neden hediye etmişti ? 23 3 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    seçime tek aday olarak girmiş tevafukla Geldiğini iddia ediyor enteresan 23 2 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    illa bir yere bakan olup birşeyler klayacak helallestirecekler 16 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    Erdoğan avaneleri ne seçimi direk indi gökten 9 3 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    yeni hırsızın hayırlı olsun erdogan 4 3 Yanıtla
  • Ender seker:
    o vakfında içini boşaltacak lar demekki 2 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Vakıflar kapatılsın, çünkü hırsızlık yapanların en büyük yuvası haline geldi. Bu vakıflarda Allah adıyla hırsızlık yapılmaktadır. 1 0 Yanıtla
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