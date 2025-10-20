Ordu Tostu Dünyaya Açıldı

ORDU'da özel yöntemlerle hazırlanan ve coğrafi işaret belgesiyle tescillenen 'Ordu tostu'nun ünü dünyaya yayıldı. Ordu tostu yapan Engin Atabeyoğlu (65), " Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Yurt dışından da tost isteyenler oluyor. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi çeşitli ülkelere de kargoyla tost gönderiyorum" dedi.

İlk olarak 1958'de Kemal ve Zeki Yamaner kuzenler tarafından yapılan Ordu tostu, 4 yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün başlığıyla tescillendi. Altınordu ilçesinde 3 metrekarelik dükkanında 40 yıldır 'Ordu tostu' yapan Engin Atabeyoğlu, tost yapmayı Kemal Yamaner'den öğrendiğini ve yaklaşık 4 yıl önce de coğrafi işaret aldığını belirterek, "Hazırladığım Ordu tostlarını Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Yurt dışından da tost isteyenler oluyor. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi çeşitli ülkelere de kargoyla tost gönderiyorum. Gurbetçilerimiz Ordu'ya gelince alıp götürüyorlar. Bizde kargoyla gönderiyoruz. Kargoyla gidecek tostları da diğer tostlar gibi hazırlayıp, kızartıyorum ve paketliyorum. Tostu alan kişiler, tost makinesinde veya mikrodalga fırında ısıtıp, tüketebiliyorlar. Bu tostlar, uygun şartlarda 15-20 gün boyunca bozulmaz. Ordu tostunu, diğer tostlardan ayıran özelliği ise ekmeği, ezme sucuğu ve kaşar peyniridir. Ordu tostunun yapıldığı ekmek bile tek başına özel bir ekmektir" diye konuştu.

'BU TOSTU ALMANYA'DA YAŞAYAN YAKINLARIMA GÖNDERECEĞİM'

Almanya'da yaşayan ve uzun yıllardır Ordu'ya gelemeyen kuzenleri için Ordu tostu aldığını belirten Ali Göztepe (66) ise "Ordu tostunu çok özlemişler ama buraya gelip, tüketme fırsatı bulamıyorlar. Ben de onlar için Ordu tostu hazırlattım ve kargoyla göndereceğim. Afiyetle tüketsinler" dedi.

'ÖNEMLİ BİR GASTRONOMİ ÜRÜNÜ'

Ordu tostunun, kent ve ülke açısından önemli bir gastronomi ürünü olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, "Ordu tostunu, diğerlerinden ayıran ekmeği ve içeriğidir. Tostun yapıldığı ekmek ve sucuk, tamamen yerel el üretimidir. Tostun tadı da buradan geliyor. Ayrıca coğrafi işaret alarak tescillenen bir ürün. Burada yapılan Ordu tostları, Türkiye'nin ve dünyanın her yerine gönderiliyor" dedi.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,