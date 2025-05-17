Osmaniye Lezzet Festivali Coşkuyla Başladı

OSMANİYE'de bu yıl ikincisi düzenlenen ve iki gün sürecek olan Osmaniye Lezzet Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Festivalin açılışı, Mithat Paşa İlkokulu önünden başlayan ve eski belediye binası önünde sona eren coşkulu yürüyüşle gerçekleşti. Bando eşliğinde yapılan korteje animasyon ekipleri de renk kattı. Yürüyüşe vatandaşların yanı sıra protokol üyeleri de yoğun ilgi gösterdi. Depremde oluşan travmaların izlerini silmek aynı zamanda tarım şehrinin gastronomisini ön plana çıkartmanın hedeflendiği Osmaniye Lezzet Festivali'nin ikincisi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ünlü şeflerinin katılımı ve bando eşliğindeki renkli kortej yürüyüşü ile başladı. Osmaniyeli vatandaşlar lezzet festivalinin görkemli kortej yürüyüşünü izlemek için apartmanlarının balkonlarına çıkarak Türk bayrakları açtı ve cep telefonları ile kayıt yapmayı ihmal etmedi. İkinci Osmaniye Lezzet Festivali'nde ünlü şefler hünerlerini gösterip yemekler yaparken izleyen vatandaşlara da bu lezzetleri tatmak düştü. Ünlü şeflerin harika yemekleri izleyenlere dağıtılırken stantlarda Osmaniye yer fıstığından yapılan farklı yemekler ön plana çıktı. Türkiye'de bir ilk Osmaniye Yer fıstığı ile çiğ köfteler, pilavlar, el açması börekler ve anne tatlısı damakları çatlatmak adına Lezzet Festivali'ndeki stantlardaki yerini aldı. Lezzet Festivali kapsamında çocuklar da unutulmayarak maskotlar eşliğinde oyun stantları kurulurken Lezzet Festival'inde Osmaniye yer fıstığından yapılan hediyelik ürünler de satışa sunuldu. Korteje; Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in yanı sıra öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Geçtiğimiz yıldan bu yana Osmaniye'de çok şey değişti. Deprem sonrası şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bugün hem Türkiye'nin önde gelen şeflerini hem de Osmaniye'nin geleneksel lezzetlerini bir araya getirerek önemli bir gastronomi hikayesi yazıyoruz. Festivalimiz hayırlı ve uğurlu olsunö dedi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ise "Şehitler diyarı, kaleler şehri Osmaniye'miz; adı gibi bereketli, lezzetiyle ve doğasıyla eşsiz bir yer. Bu tür festivallerin ilimizin tanıtımında ve potansiyelinin ortaya çıkarılmasında büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Festivalimiz hayırlı olsunö diye konuşt.

Konuşmaların ardından 2. Osmaniye Lezzet Festivali'nin açılış kurdelesi kesildi. Açılış sonrası Atatürk Caddesi'nde kurulan stantlarda yöresel lezzetler tanıtıldı. Festival etkinlikleri, Şefler Sahnesi'nde devam etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gastronomi üstatları tarafından gerçekleşen gastro şovlarda ünlü şefler hünerlerini sergiledi. Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve eşi Ebru Çenet de şef önlükleri giyerek sahneye çıktı, yemek yaparak konuklara ikramda bulundu.

Osmaniye Aşçılar Derneği Başkanı Ali Küpeli, "Gastronomi Yıldızları Akdeniz Bölge sorumlusuyum. Osmaniye'deki ikincisi yapılan Lezzet Festivali'nde bizim Osmaniye'miz Tarım kenti ama inşallah bu vesile ile artık Gastronomi şehrine doğru gidiyoruz. En büyük avantajımız dört tane gastronomi şehirlerinin ortasında olmamız. Doğu ve batıyı birbirine bağlayan noktayız. Herkesi festivalimize bekliyoruzö dedi. Gastronomi Yıldızları Dernek Başkanı Hidayet Kızıları, "Lezzet Festivali'nin kurucularındanım. Sloganımız "İşimiz gücümüz Osmaniye'mizö oldu. Festivalimiz geleneksel hale geldi. Festivallerimiz daha da güçlenerek devam edecek. Gastronomi meraklılarını festivalimize lezzetleri tatmaya davet ediyorumö diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,