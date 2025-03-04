Osmanlı padişahları neden hacca gitmedi? - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Osmanlı padişahları neden hacca gitmedi?

Osmanlı padişahları neden hacca gitmedi?

Osmanlı padişahlarının hacca gitmemesinin nedeni, fetih hareketleri ve devlet yönetimiyle yoğun bir şekilde ilgilenmeleriydi. Ayrıca, hac yolculuğu uzun ve zorlu olduğu için padişahların güvenliği ve devletin istikrarı tehlikeye giriyordu. Hac ibadeti için maddi ve manevi zorluklar da bu yolculuğu imkânsız kılıyordu.

04.03.2025 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı İmparatorluğu'nda, özellikle Yavuz Sultan Selim dönemiyle birlikte hem kutsal topraklar hem de hilafet makamı Osmanlı topraklarına katılmıştı. Ancak, Osmanlı padişahlarının hac ibadetini yerine getirmemesi, tarihçiler ve araştırmacılar tarafından sıklıkla gündeme gelen bir sorudur. Peki, cihat anlayışına sahip, hilafeti elinde bulunduran Osmanlı padişahları neden hacca gitmemişti?

Osmanlı padişahları neden hacca gitmedi?

FETİHLER VE ASKERİ HAREKETLİLİK

Birinci önemli nokta, Osmanlı padişahlarının büyük bir kısmının hayatlarını fetih hareketleriyle geçirmiş olmalarıdır. Özellikle II. Selim'e kadar hüküm süren 11 padişah, ordularının başında savaşarak fetihlere odaklanmışlardı. Bu nedenle, padişahların sürekli hareket halinde olmaları ve devletin yönetimini bırakmamaları gerektiği için, hacca gitmeleri pek mümkün değildi.

ZORLU YOLCULUK VE UZUN SÜRE

Hac yolculuğu, o dönemin koşullarında oldukça zorlu bir süreçti. İstanbul'dan Hicaz'a gitmek için en az 4-5 ayı gözden çıkarmak gerekirdi. Gidiş, ibadet süresi ve dönüşle birlikte bu yolculuk 1 yıla kadar uzanabiliyordu. Bu durum, özellikle savaşlar ve devlet yönetimiyle ilgilenen bir padişah için büyük bir engel teşkil ediyordu.

MADDİ VE MANEVİ ZORLUKLAR

Hac ibadeti, kişiye farz olan bir ibadet olmasına rağmen, padişahların hac görevini yerine getirmeleri, büyük maddi ve manevi zorluklarla karşı karşıya kalmalarına neden oluyordu. Şeyhülislam fetvasına göre, padişahın hac için gerekli tüm giderleri kendi cebinden karşılaması gerekiyordu. Ayrıca, padişahın yalnız gitmesi mümkün olmayacağı için, orduyu da yanına alması gerekirdi. Bu, hem maddi açıdan hem de devletin güvenliği açısından büyük bir risk taşıyordu.

DEVLETİN GÜVENLİĞİ VE YÖNETİM BOŞLUKLARI

Padişahların savaş dışında devletin başında olmaması, iç karışıklıklara neden olabilirdi. Osmanlı tarihinden, padişahların yokluğunda çıkan karışıklıklar hatırlanacak olursa, bu tür bir yolculuğun riskleri açıkça görülmektedir. Örneğin, Genç Osman'ın hacca gitme niyetiyle yola çıktığında, daha Maltepe'ye varamadan çıkan dedikodular ve devlet içindeki karışıklıklar bu riskleri gözler önüne sermektedir.

HAC MEVSİMİNİN KIŞA DENK GELMESİ

Ayrıca, hac mevsiminin çoğu zaman kış aylarına denk gelmesi, Osmanlı padişahlarının bu yolculuğu gerçekleştirmelerini daha da imkânsız hale getiriyordu. Havanın zorlu koşulları, yolculuğun süresini uzatıyor ve padişahın güvenli bir şekilde geri dönmesini tehlikeye atıyordu.

Sonuç olarak, Osmanlı padişahlarının hacca gitmemesinin ardında sadece dini bir sorumluluktan kaçınma değil, aynı zamanda devletin yönetimi, güvenliği ve askeri harekâtlar gibi çok sayıda pratik ve stratejik faktör bulunmaktaydı.

Kültür Sanat, Osmanlı, Eğitim, Yaşam, Hac, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Osmanlı padişahları neden hacca gitmedi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
14:45 Kremlin’den Zelenski’nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
21:28 Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı’na davet edildi Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi
21:00 İsrail’den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük
20:58 Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
20:32 Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
20:27 Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 15:17:16. #7.12#
SON DAKİKA: Osmanlı padişahları neden hacca gitmedi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.