Özgür Özel, ünlü kahve zincirinin ismini verip boykotu başlattı: Bundan sonra uğramayacağız - Son Dakika
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Yaşam

Özgür Özel, ünlü kahve zincirinin ismini verip boykotu başlattı: Bundan sonra uğramayacağız

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bazı televizyon kanalları başta olmak üzere birçok firma için boykot çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez isim vererek tehdit etti. Özel, ''Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz.'' dedi.

24.03.2025 22:20
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasını protesto etmek için gerçekleştirilen eylemlerin ana adresi İBB yerleşkesinin bulunduğu Saraçhane yerleşkesi oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de bir kez daha kalabalığa hitap etti.

ÖZEL'DEN ÜNLÜ KAHVE ZİNCİRİ İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI

Saraçhane'deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot çağrısı yaparak tepki çeken CHP lideri Özel, bu kez isim vererek tehdit etti. Özel, ünlü kahve zinciri Espressolab'den bundan sonra kahve içmeyeceklerini söyledi.

"BUNDAN SONRA KAHVELERİNİ İÇMEYECEĞİZ"

Özel şunları söyledi: "Kahvenin her türlüsünü severim. Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab'den içmeyin! Kampüste Espressolab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar. Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın Espressolab'den içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz."

"FİRMALARIN ADLARINI SÖYLEYECEĞİZ"

Özel şu ifadeleri kullandı: "Dün dedim ki kanal kanal bakın. Kim veriyorsa baş tacı, kim vermiyorsa artık onların kanallarını izlemeyin, reklamlarını izlemeyin dedim. Dün biz bunu söyleyince hiç vermeyen ikisi, ekranı bölmüş ikiye, ortaya sizi koymuş, iki yana yorumcuları koymuş; ha vermiş, ha vermemiş. Biz diyeceğiz ki biraz daha izleyeceğiz. Birazdan boykota gelip onların firmalarının adını söyleyeceğiz. Ama şimdi bakıyoruz bu gece ne yapacaklar diye. Ben önemli şeyleri söylerken o kanallar verirlerse ne âlâ, vermezlerse dibi görecekler!"

Özgür Özel, ünlü kahve zincirinin ismini verip boykotu başlattı: Bundan sonra uğramayacağız

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Gastronomi, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Özgür Özel, ünlü kahve zincirinin ismini verip boykotu başlattı: Bundan sonra uğramayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (57)

  • Ahmet Taş:
    bak bak sen özgür özel gelirsen zaten sana sidik suyu verirler 455 378 Yanıtla
    Mesut Vatansever:
    Zaten gitmiyorlar ama biz de artık muhalif kafeşere gitmiyoruz kim çok görelim 0 0
  • 250934:
    FİLİSTİN İÇİN BOYKOT A DAVET VAR MI ÖZEL, korkmuyorsan bir iki marka da o masumlar için söylesene, 624 123 Yanıtla
    AHMET YILDIZHAN:
    adamsın iyi dedin 0 0
    Müge Tan:
    Zamanında söylenecekler söylendi zaten bizim önceliğimiz bu mu şimdi bi tutturdunuz Filistin de Filistin kendinize bakın önce siz ya... 0 0
  • Han:
    :) sizin boykot efes le tuborgu etkiler ancak. biracılar sizi 503 178 Yanıtla
    Murat Çevre:
    Alemsin ?? 0 0
  • Sakin Su:
    Bunu Starbucks içinde deseydinya ama sahiplerin kızar değil mi, ayrıca ne yapmaya çalışıyor bu nefret dili sadece bu güzel vatana kaybettirir. Kim Yong bile bu kadar tehditkar bir dil kullanmıyor 477 111 Yanıtla
  • 250934:
    Seni çokta takarlar ya 327 112 Yanıtla
  • 1837837:
    ne olur iç 306 118 Yanıtla
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