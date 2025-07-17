Pandemi ile Doğal Sirke Üretmeye Başladı - Son Dakika
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Pandemi ile Doğal Sirke Üretmeye Başladı

Pandemi ile Doğal Sirke Üretmeye Başladı
17.07.2025 13:24
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Emine Varol, bahçesinde yetiştirdiği meyvelerle 40 çeşit doğal sirke üretiyor.

SAMSUN'da Emine Varol (52), pandemi döneminde kendi bahçesinde yetiştirdiği meyvelerle yaptığı sirke geçim kapısı oldu. Yoğun ilgi görünce çeşit sayısını 40'a çıkaran Varol, "Tamamen doğal ve fermente, ilaçsız ve katkısız bitkilerden, meyvelerden ve çiçeklerden sirkeler üretiyorum. Gül, aronya, lavanta gibi çiçeklerin yanı sıra elma, armut, ayva gibi meyveleri de kullanıyorum" dedi.

Pandemi sürecinde bahçesindeki meyveleri değerlendirmek isteyen Emine Varol, sirke üretmeye başladı. Bitkilerin ve meyvelerin şifalı yönlerini araştıran Varol, aldığı eğitimlerin ardından üretimini çeşitlendirdi. Tamamen doğal, fermente ve ilaçsız meyve ve çiçeklerden sirke üreten Varol'un şu anda 40'a yakın sirke çeşidi bulunuyor. Bahçesinde yetiştirdiği ürünlerin yanı sıra güvenilir ve ilaçsız üretim sağlayan meyve ve sebze satıcılarından da ürün temin ederek 40'a yakın çeşitte doğal sirke yaptığını belirten Varol, "Bu işe ilk olarak pandemi döneminde kendi bahçemin meyvelerini değerlendirmek amacıyla başladım, sonrasında çeşitli eğitimlere katıldım. Baktım ki bitkiler ve meyveler çok şifalı, ben de bu şifaları şişelere doldurmaya karar verdim. Şu anda 40'a yakın sirke çeşidim var" diye konuştu.

'AİLEME KATKIDA BULUNUP KENDİ AYAKLARIMIN ÜZERİNDE DURUYORUM'

Doğal sirke üretiminin hikayesini anlatan Varol, "Tamamen doğal ve fermente, ilaçsız ve katkısız bitkilerden, meyvelerden ve çiçeklerden sirkeler üretiyorum. Gül, aronya, lavanta gibi çiçeklerin yanı sıra elma, armut, ayva gibi meyveleri de kullanıyorum. Bitkiler ve meyveler nerede üretiliyorsa oradan almaya çalışıyor, özellikle ilaçsız olmasına dikkat ediyorum. Bunun için güvenilir yerleri tercih ediyorum çünkü sirkenin içinde ne konulursa çoğalma özelliği var; iyi bir şey koyduğunuzda onu çoğaltıyor. Bu nedenle bitki ve meyvelerin doğal ve temiz olmasına özen gösteriyorum. Pandemiden önce başlamıştım ama pandemi döneminde köylere çekilince daha fazla üretim yaptım ve sonrasında ürettiklerimi festivallerde sunmaya başladım. Festivaller bizim için büyük bir fırsat oluyor hem aile ekonomisine katkıda bulunuyorum hem de kendi ayaklarımızın üzerinde durmak biz kadınlar için her zaman çok güzel bir şey. Bu, bize özgüven kazandırıyor ve insanların da bu şifalardan faydalanmasını sağlıyoruz, bu da ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Emine Varol, Ekonomi, Samsun, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Pandemi ile Doğal Sirke Üretmeye Başladı - Son Dakika

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