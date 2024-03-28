Pendik Belediyesi, bu Ramazan ayı boyunca Pendik sahildeki etkinlik alanı, Millet Bahçesi, Kurtköy Kültür Sokağı ve Esenyalı Dörtyol'daki çadırların yanı sıra 2 kültür ve spor merkezi, 2 kütüphane, 5 cami olmak üzere 13 farklı noktada iftar yemeği veriyor. Aynı zamanda Kemal Tahir Kütüphanesi ve Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi Kütüphanesi'ne gelen okurlara da iftar verilirken Ramazan ayı boyunca 70 farklı okulda öğrenci ve velilerin katıldığı iftar programı düzenliyor.
Her Ramazan ayındayürütülen gıda kolisi yardımı bu Ramazan'da da devam ediyor. Belediyede kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere belediye ekipleri Ramazan erzak kolisi dağıtımı yapacak. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi aileler için günlük sıcak yemek çıkartılarak Ramazan sofrasında yalnız bırakılmayacak. Belediye ekipleri ayrıca 60 yaş üstü vatandaşlara hurma, kahve ve kahve fincanı dağıtıyor.
Pendik Belediyesi diğer yandan Ramazan ayına özel cami gezileri düzenliyor.18 - 65 yaş arasındaki vatandaşlara yönelik düzenlenen geziye katılanlar belediyeye ait araçlarla Eyüp Sultan Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii ve Türbesi'ne gidiyor. Rehber eşliğinde gerçekleşen gezilerde asırlara meydan okuyan camiler hakkında bilgi veriliyor.
Pendikliler, Ramazan ayı boyuncakültür programlarına doyuyor. Pendik Sahildeki Etkinlik alanında her akşam Ramazan'a özel konserler ve sohbet programları gerçekleştiriliyor. Serdar Tuncer, Hayati İnanç, Erkan Mutlu'nun da katıldığı programlarla Pendik'te manevi atmosfer daha da şenleniyor.
Son Dakika › Yaşam › Pendik Belediyesi Ramazan Ayında 13 Farklı Noktada İftar Veriyor - Son Dakika
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu ulaşıma açmak için ekipler çalışma yürütüyor. İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, Kayalar Üs Bölgesine ulaşımı sağlamak için kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam ediyor. Kaymakam Ali Ekber Ateş, çalışmaların devam edeceğini belirtti.
20. Dönem DYP Milletvekili Osman Çilsal'ın annesi Rakiye Çilsal, 90 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı ve birçok siyasi isim katıldı. Çilsal'ın cenazesi eski mezarlığa defnedildi.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, belediye otobüsüne arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen Ramazan şenliği, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Başkan Abdulkadir Şahiner'in yanından ayrılmayan çocuklar, fotoğraf çektirmek için izdiham oluşturdu. Şenlikte çocuklara pamuk şekeri, oyuncak ve balon dağıtılırken, yetişkinlere ise Osmanlı şerbeti ve çay ikramı yapıldı.
Trabzon'un Hayrat ilçesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden İbrahim Keskin ve Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenazeleri düzenlenen törenlerle defnedildi. İbrahim Keskin'in cenazesi Arsin ilçesindeki Merkez Camisi'nde, Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenazesi ise Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Kalecik köyündeki Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Diğer işçi Dinçer Uzunosmanoğlu'nun cenazesi ise yarın Trabzon'da defnedilecek.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde tarlasını süren çiftçi Bülent Z.'nin traktörü aniden alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, traktör kullanılamaz hale geldi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gastro İnegöl'de düzenlenen iftarda, öğrenciler ve yaşlılar birbirleriyle kaynaşma fırsatı buldu.
CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, emekli derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelerek emeklilerin yaşadığı sorunları dile getirdi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde, İ.Ö'nün kullandığı 41 AST 887 plakalı minibüs, Sarımahmutlu mevkisinde seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikap ve otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, il genelinde düzenlenen iftar programlarına devam ediyor. Vali Şıldak, Eyüp Peygamber Camisinde düzenlenen iftar programına katılarak vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.
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