Pendik Belediyesi Ramazan Ayında 13 Farklı Noktada İftar Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Pendik Belediyesi Ramazan Ayında 13 Farklı Noktada İftar Veriyor

Pendik Belediyesi Ramazan Ayında 13 Farklı Noktada İftar Veriyor

Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 13 farklı noktada iftar yemeği veriyor. Ayrıca, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve günlük sıcak yemek dağıtılıyor. 60 yaş üstü vatandaşlara hurma ve kahve fincanı dağıtılıyor. Cami gezileri ve kültür programları da düzenleniyor.

28.03.2024 16:29  Güncelleme: 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik Belediyesi, bu Ramazan ayı boyunca Pendik sahildeki etkinlik alanı, Millet Bahçesi, Kurtköy Kültür Sokağı ve Esenyalı Dörtyol'daki çadırların yanı sıra 2 kültür ve spor merkezi, 2 kütüphane, 5 cami olmak üzere 13 farklı noktada iftar yemeği veriyor. Aynı zamanda Kemal Tahir Kütüphanesi ve Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi Kütüphanesi'ne gelen okurlara da iftar verilirken Ramazan ayı boyunca 70 farklı okulda öğrenci ve velilerin katıldığı iftar programı düzenliyor.

Pendikliler 13 farklı noktada iftar sofralarında buluşuyorlar

60 Yaş üstü vatandaşlara hurma ve kahve fincanı

Her Ramazan ayındayürütülen gıda kolisi yardımı bu Ramazan'da da devam ediyor. Belediyede kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere belediye ekipleri Ramazan erzak kolisi dağıtımı yapacak. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi aileler için günlük sıcak yemek çıkartılarak Ramazan sofrasında yalnız bırakılmayacak. Belediye ekipleri ayrıca 60 yaş üstü vatandaşlara hurma, kahve ve kahve fincanı dağıtıyor.

Pendikliler 13 farklı noktada iftar sofralarında buluşuyorlar

Ramazan Ayı'na özel cami gezileri

Pendik Belediyesi diğer yandan Ramazan ayına özel cami gezileri düzenliyor.18 - 65 yaş arasındaki vatandaşlara yönelik düzenlenen geziye katılanlar belediyeye ait araçlarla Eyüp Sultan Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii ve Türbesi'ne gidiyor. Rehber eşliğinde gerçekleşen gezilerde asırlara meydan okuyan camiler hakkında bilgi veriliyor.

Pendikliler 13 farklı noktada iftar sofralarında buluşuyorlar

Her akşam bir konser ve sohbet programı

Pendikliler, Ramazan ayı boyuncakültür programlarına doyuyor. Pendik Sahildeki Etkinlik alanında her akşam Ramazan'a özel konserler ve sohbet programları gerçekleştiriliyor. Serdar Tuncer, Hayati İnanç, Erkan Mutlu'nun da katıldığı programlarla Pendik'te manevi atmosfer daha da şenleniyor.

İftar yemeği verilen noktalar şöyle:

  • Kavakpınar Ahmedi Hani Kültür Merkezi
  • Pendik Sahil Etkinlik Alanı (Çadır)
  • Millet Bahçesi (Çadır)
  • Esenyalı Dörtyol (Çadır)
  • Kurtköy Kültür Sokağı (Çadır)
  • Yahya Kemal Beyatlı Spor Merkezi
  • Bademlik Gülbeden Cami
  • Dumlupınar Merkez Cami
  • Şeyhli Akşemsettin Cami
  • Orhangazi Merkez Cami
  • Velibaba Merkez Cami
  • Kemal Tahir Kütüphanesi
  • Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi Kütüphanesi

Ahmet Cin, Pendik, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Pendik Belediyesi Ramazan Ayında 13 Farklı Noktada İftar Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:59 İngiltere’de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
14:06 Birçok suçla yargılanan rapçi Diddy’nin cinsel ilişki ağında model Daphne Joy’un da adı geçiyor Birçok suçla yargılanan rapçi Diddy'nin cinsel ilişki ağında model Daphne Joy'un da adı geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 17:49:57. #1.11#
SON DAKİKA: Pendik Belediyesi Ramazan Ayında 13 Farklı Noktada İftar Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement