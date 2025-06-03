Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi - Son Dakika
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Yaşam

Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

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Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
03.06.2025 15:32
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Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
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Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı bir programda sahnedeyken seyirciler arasında babasını fark edince sahneden inerek babasının yanına gitti ve elini öptü. Duygusal anlar izleyicilerden alkış alırken, görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İslami sohbetleriyle geniş bir kesim tarafından takip edilen Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı bir programda duygu dolu bir an yaşadı. Sahnedeyken seyirciler arasında babasını gören Cübbeli, konuşmasına ara vererek hemen sahneden indi.

YANINA GİDİP ELİNİ ÖPTÜ

Kalabalığın arasına yönelen Cübbeli Ahmet Hoca, babasının yanına giderek elini öptü. Bu anlar salondaki izleyicilerden alkış alırken, izleyenlere de duygusal anlar yaşattı.

Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

"EDEP SEN NE GÜZEL ŞEYSİN"

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Pek çok kullanıcı "Edep sen ne güzel şeysin", "Güzel bir örnek teşkil etti", "Her şey büyüğe saygıyla başlar", "Çok güzel bir görüntü" şeklinde yorumlar yaptı.

CÜBBELİ AHMET HOCA KİMDİR?

Gerçek adı Ahmet Mahmut Ünlü olan Cübbeli Ahmet Hoca, 27 Şubat 1965 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren dini ilimlere ilgi duymuş, medrese eğitimi alarak Arapça, fıkıh, tefsir ve hadis gibi alanlarda kendini geliştirmiştir. En çok tanındığı isimle "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak anılan Ünlü, sohbet tarzındaki vaazlarıyla geniş kitlelere hitap etmektedir.

İsmailağa Cemaati mensubu olarak bilinen Cübbeli Ahmet, televizyon programları, sosyal medya içerikleri ve halk sohbetleriyle tanınır. Kimi zaman tartışmalı çıkışlarıyla da gündeme gelen Cübbeli Ahmet, güncel dini meseleler hakkındaki yorumlarıyla dikkat çekmektedir.

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Son Dakika Yaşam Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • R C G:
    peygamberler bulusmasi masallah 23 490 Yanıtla
    Doğrucu zırto:
    ne diyon değişik. Allah düşmanlarıyla Peygamberler ne alaka? 6 0
  • Şevki Sünger:
    Bunlar islami ilmi yayıyor ve öğretiyorsa diyanet ne iş yapıyor.Eğer diyanet islami ilmi yayıyor ve öğretiyorsa bunlar ne iş yapıyor . ayrıca bu tarikat şeyhlerinin mesleğini merak ediyorum. Nereden buluyorlar bu kadar parayı ve nereye harcıyorlar. yol mu köprü mü yapıyorlar 130 316 Yanıtla
    efe:
    özel hastaneler sağlık hizmeti veriyorsa şehir hastaneleri ne işe yarıyor. tam tersi durumda özel hastaneler ne işe yarıyor. bu kadar hastaneye rağmen kimse tam anlamıyla iyileşemiyor. yol mu köprü mü yapıyorlar demek gibi bir şey. sohbetleriyle onbinlerce insanın hidayetine vesile olmuş. alan razı veren razı niye canınızı sıkıyorsunuz 1 2
    kurt ensar:
    biz müslümanlar zekat infak sadaka veriyoruz ki islami dini mübin talebeleri ihlaslı ilimli yetişsin diye vel hasılı kelam sizler anlmazsınız :)) 2 1
    F Kingsman:
    Yol köprü onların işi değil devletin işi. Mal mülk bu dünyaya ait,manevi değerleri yükselten bu kesimler ise bizlere asıl dünyayı kazandırmak için varlar.Allah ın izniyle dersini alan da cenneti hakedecektir.. 1 1
  • 220198:
    yalniz cuppeli o bilindik din adamlari gibi degil,baya kafa adam fatih altayli okan bayulgenle ciktigi programlarin kisa videolarina denk geliyorum da sohpeti falan guzel 181 41 Yanıtla
    VillaUmut:
    Hacı hocanın sohbeti her zaman iyidir zaten, diğer türlü binlerce insanı nasıl hayran etsin kendine? 2 0
  • Alperen Babür:
    Ahmet le, Mehmetle alakası yok, baba bu parayla satın alınmaz…babaya saygı başkadır… 185 16 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    ben pek bir duygusallık göremedim 56 104 Yanıtla
    Sami Göksu:
    Senin nasıl baktığın serkan baba dağdır senin için birsey ifade etmiyorsa sıkıntı büyük 1 1
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