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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım - Son Dakika
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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, yayınlandığı ilk bölümde aldığı tepkiler üzerine RTÜK tarafından incelenmeye alınmıştı. RTÜK, yapıma para cezası ve yayın durdurma cezası verdi.

28.12.2023 - 11:08,  Güncelleme: 11:41
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Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı ilk bölümde tepki çekmiş ve RTÜK tarafında inceleme başlatılmıştı. Üst kurul, diziye para ve yayın durdurma cezası verdi.

"TOPLUMUN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNE AYKIRILIK"

CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün FOX TV ve diğer televizyon kanallarına verdiği cezaları paylaştı. X hesabından paylaşım yapan Taşçı, "RTÜK tarikat ve cemaatlere boyun eğdi! Tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgusal olarak anlatan Kızıl Goncalar dizisine toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi" ifadelerini kullandı.

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine para ve yayın durdurma cezası verdi

NE OLDU?

Faniler adlı hayali bir tarikatın üyelerinin seküler bir aileyle yollarının birleşme hikayesini anlatan Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle tepki çekmişti. RTÜK diziyle ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlattığını açıklamıştı. Yaşananların ardından Gold Film'in bazı mekanlarda çekim yapması da engellenmişti. 8 ve 21 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden 2 mekan için alınan izinler iptal edilmişti.

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine para ve yayın durdurma cezası verdi

KIZIL GONCALAR'IN KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent ( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor. Dizide Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yanı sıra Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine para ve yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine para ve yayın durdurma cezası verdi
Özgü Namal ve Özcan Deniz\'in dizisi Kızıl Goncalar\'a RTÜK\'ten yaptırım
YORUMLAR (3)
  • Mustafa Kavgaci: Diziyi iki bölüm izledim muzafakar aile olarak ailem ile izleyebileceğim bir dizi rütük bunun neresine sardı illa aldatma çarpık ilişki akraba içi aldatma olmalı kınıyorum rtük ü bu dizi devam etmeli yoksa bizi kimlerin yönettiğini merak etmeye başlayacağım camdaki kız aldatma yalı çapkını ve nicesi bu diziden daha iyi değil Yanıtla 27 7
  • Selim Kayisi: Olan Özgü Namal'a oldu. Seneler sonra insan içine karıştı o dizi de olay oldu. Kızılcık Şerbetinden daha mantıklı bir giriş yaptılar. Neyse üzülmeyeceğim çünkü 10-15 bölüm sonra kayınço baldız ilişkilerini işleyecek. Yanıtla 4 16
  • Emrah Aktas: İnsanların hepsi artık her yerde her bilgiye ulaşabiliyor iftira yok bunların hepsi olan şeyler Kur'an kursu öğrencilerine yapılanlar yada düşünce farklı olunca ayrılıklar artık neden bilmiyorum bütün diziler hepsi böyle 2010 gibi zaten zina suç olmaktan çıktı her şey artık normal aile yapısına zarar vermek için Yanıtla 1 3

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Son Dakika Yaşam Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım - Son Dakika
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