Özgü Namal ve Özcan Deniz\'in dizisi Kızıl Goncalar\'a RTÜK\'ten yaptırım

Emrah Aktas:

İnsanların hepsi artık her yerde her bilgiye ulaşabiliyor iftira yok bunların hepsi olan şeyler Kur'an kursu öğrencilerine yapılanlar yada düşünce farklı olunca ayrılıklar artık neden bilmiyorum bütün diziler hepsi böyle 2010 gibi zaten zina suç olmaktan çıktı her şey artık normal aile yapısına zarar vermek için