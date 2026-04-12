Salihli Öğrencileri Kayseri'ye Maç İzlemeye Gitti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salihli Öğrencileri Kayseri'ye Maç İzlemeye Gitti

12.04.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'dan 11 öğrenci, Fenerbahçe-Kayserispor maçını izlemek için 800 km yol kat etti.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 11 kişi Zecorner Kayserispor- Fenerbahçe karşılaşmasını takip etmek için 800 kilometre mesafeden Kayseri'ye geldi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Adala Nergis Demet Ortaokulu'nun öğrencileri yaklaşık 800 kilometre mesafe kat ederek, Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçını tribünden takip etti. Sanal medyada 'Kayseri'de maç izlemek' istediklerine dair videonun gündem olması sonrası yaşları 11 ve 14 arasında değişen 11 öğrenci, okul müdürleri Yakup Ateş ile birlikte Kayseri'ye geldi. Ateş ve öğrencileri zorlu karşılaşma öncesi kentin tarihi ve turistik yerlerini keşfetti. Ardından da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşmayı tribünde takip etti.

Kayseri'yi çok beğendiğini söyleyen öğrencilerden Muhened Elarim, "Kayserispor-Fenerbahçe maçı için Manisa Salihli'den geliyoruz. Kayseri'yi gezdik. Çok beğendik. İlk defa maça geliyorum. Şehirde herkes bizi tanıdı. Sokakta gezerken 'Siz Manisa'dan gelenler değil misiniz? 800 kilometreden gelenler siz misiniz?' dediler. İlk defa böyle bir şey başımıza geldik. Çok sevindik" dedi.

'ŞEHİRDE HERKES BİZİ TANIDI'

Okul Müdürü Yakup Ateş ise, "Birkaç öğrencimin istediğini kırmayarak Kayseri'ye geldik. Kendileri Kayserispor taraftarı bir video çekmiştik. Bunun üzerine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy bu videoyu gördü ve bizi davet etti. Öğrencilerimizi burada gezdirmenin şerefine nail olduk. Çocuklarımız dezavantajlı çocuklar. Bir çoğu ilk defa maça girecek. Maç ambiansına dahil olacaklar. Bu benim için çok mutluluk verici bir olay. Şehirde bizi görenler tanıdı. Sanal medyada bu olay paylaşılmış. Bir çok kişi 'Hoş geldiniz' dedi. Sevecen karşıladılar. Kayseri bizi çok güzel bir şekilde karşıladı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Fenerbahçe, Salihli, Kayseri, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 13:31:22. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.