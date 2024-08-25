Samsun'da Batık Minare Doğa ve Fotoğraf Tutkunlarının İlgi Odağı - Son Dakika
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Samsun'da Batık Minare Doğa ve Fotoğraf Tutkunlarının İlgi Odağı

Samsun\'da Batık Minare Doğa ve Fotoğraf Tutkunlarının İlgi Odağı

Samsun'un Bafra ilçesinde Derbent Baraj Gölü sularına gömülen mahallenin camisinin bir bölümü yüzeyde kalan ve 'Batık Minare' olarak adlandırılan minaresi, doğa ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor. Baraj gölü çevresinde turistik işletmelerin açılmasıyla bölge, doğa tutkunlarının gözde mekanlarından biri haline geldi.

25.08.2024 12:01
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SAMSUN'un Bafra ilçesinde Derbent Baraj Gölü sularına gömülen mahallenin camisinin bir bölümü yüzeyde kalan ve 'Batık Minare' olarak adlandırılan minaresi, doğa ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1991 yılında Kızılırmak üzerine kurulan Derbent Barajı, Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi'ndeki 200 civarında yapının sular altında kalmasına neden oldu. Ancak bu eski yerleşim alanından suyun üstünde kalan tek yapı, caminin yıkılmayan minaresi oldu. Bu özellikli yapı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Baraj gölü çevresinde son yıllarda alabalık tesisi, motel, ev pansiyonu gibi turistik işletmelerin açılmasıyla bölge, doğa tutkunlarının gözde mekanlarından biri haline geldi. Safari turları ve olta balıkçılığıyla ünlü olan Derbent Baraj Gölü'nde, su altı dalışı yaparak 'Batık Minare'yi keşfetme imkanı da sunuluyor. Ayrıca kano yapma imkanı da bulan turistler yaz aylarında bölgenin keyfini çıkarıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Samsun'da Batık Minare Doğa ve Fotoğraf Tutkunlarının İlgi Odağı - Son Dakika

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