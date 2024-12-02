Sancaktepe Belediyesi Yeni Projeleri Duyurdu

Yaşam

SANCAKTEPE Belediyesi 10 bin metrekare yeni park, 3 Sancaktepe kreşi, 1 Aile sağlığı merkezi, 1 sosyal tesis, 1 iletişim merkezi, 8 yeni park ve içinde futbol, basketbol ve voleybol sahasının olduğu spor merkezini ilçe halkının hizmetine sunacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre projelerin temel atma töreni aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile gerçekleşecek.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, " 'Sancaktepe için çalışıyor, birlikte başarıyoruz' diyerek yola çıktığımız ve Sancaktepe halkına daha yaşanabilir, modern ve sürdürülebilir bir çevre sunmayı hedeflediğimiz bu projelerde halkın görüş ve ihtiyaçlarını ön planda tutuyoruz. Yakın gelecekte bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte, Sancaktepe'li komşularımız modern bir şehirde yaşamanın keyfini sürecek" dedi.