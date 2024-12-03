Şanlıurfa\'da Dünya Engelliler Günü\'ne Özel Etkinlik Düzenlendi

Yaşam

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Şanlıurfa'da engelliler için özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha fazla yer almasını sağlamak ve onların yeteneklerini sergileyebilmesi adına düzenlenen etkinlikte, Şanlıurfa'daki engelliler Mehteran Takımı gösterisi ve sıra gecesi ekibi, katılımcılara muazzam bir gün yaşattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Daire Başkanlığına bağlı Engelli koordinasyon merkezinde kurs gören engelli bireyler, Mehteran Takımı'nın tarihi müzikleri eşliğinde coşkulu bir gösteri sundu.

Gösterinin ardından sıra gecesi ekibi, Halk oyunları ekibi,Şanlıurfa Türküleri eşliğinde söyledikleri türküler izleyicilere unutulmaz bir gün yaşattı. Katılımcılar, engelli bireylerin yeteneklerini sergilediği bu anlamlı günde, birlikte eğlenerek toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha vurguladılar.

Etkinlik, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik farkındalık oluşturmanın yanı sıra, toplumun her bireyine eşit fırsatlar sunulması gerektiğini de hatırlattı. Şanlıurfa'daki bu özel gün, katılımcılara hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşatarak, engellilerin topluma katkılarının ne denli değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nihat Denek, kurum müdürleri, STK temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, engellerin evvela zihinlerde yıkılması gerektiğini belirterek, "Aslında engel fizikte değil, engel canda değil, engeller düşüncelerdedir. Zihindeki engelleri yıkamazsak engelli kardeşlerimize çok şey yapmış olamayacağız. Onun için önce zihindeki engelleri kaldıracağız" dedi.

BAŞKAN GÜLPINAR: "ENGELLİ DOSTU ŞEHİR OLMA YOLUNDA HIZLI ADIMLARLA YOL ALMAKTAYIZ"

Engelli dostu şehir olma yolunda hızlı adımlarla yol almakta olduklarını vurgulayan Başkan Gülpınar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve bölgenin en kapsamlı merkezlerinden biri olan ve 14 Bin m² alan üzerinde kurulu olan Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen faaliyetlerden bahsetti.

Gülpınar, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak genel amacımız Şanlıurfa'da yaşayan engelli kardeşlerimizi evlerinden dört duvar arasından kurtarıp sosyal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamaktır" diyerek, engelli ana ve babalara yönelik de şu sözleri ifade etti:

"Sizler en yakınlarınızın engellerini kaldırmak için yeri geliyor kendinizden fedakârlık yapıyor, yeri geliyor onların gören gözleri, işiten kulağı oluyorsunuz, engelli yaşamın zorluklarını en yakından sizler hissediyorsunuz, sizler biliyorsunuz.Bizler engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için attığımız her adımın sizin de hayatınızı kolaylaştırmak olduğunun farkındayız, bilincindeyiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak Sosyal politikalarımızın eksenine insanı yerleştirdik ve insanın memnuniyetini esas aldık.Bu minvalde vatandaşlarımızın bütün kesimlerine ihtiyaç duydukları hizmeti götürmek için imkânlarımızı seferber ediyoruz.

'Sosyal Belediyecilik' anlayışımızda siz engelli kardeşlerimiz en önemli yeri tutuyorsunuz.'Sosyal Belediyecilik', sizlerin hayatın bütün alanlarında yer alabilmenizi sağlamak adına tüm imkân ve kaynaklarını seferber eden bir anlayıştır.Bir vatandaşımızın fiziki engelinin topluma faydalı olmasına mâni olmayacağı bilinciyle, hayatın her alanına katılıp yaşam kalitenizi yükseltecek tüm düzenlemeleri hızla hayata geçireceğiz. Hepimiz hayatımızın her aşamasında birlikteyiz, bir bütünüz."

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli bireylerin toplum hayatına katılımını kolaylaştırmak, karşılaştıkları zorluklara çözüm üretmek ve onların yanında olduğumuzu göstermek için önemli bir farkındalık günü olduğunu söyledi.

Vali Şıldak, " Hepimiz birer engelli adayıyız. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak, hak ettikleri yaşam koşullarını oluşturmak ve onları desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda, devletimiz engelleri ortadan kaldırmak adına yürüttüğü çalışmalarla, eğitimden sağlığa, sosyal hayattan istihdama kadar her alanda onlara destek olmaya kararlılıkla devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Program, engelli bireylerden oluşan Urfa Sıra Gecesi ekibinin seslendirdiği türkülerle sona erdi.