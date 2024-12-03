Şanlıurfa'da Dünya Engelliler Günü'ne Özel Etkinlik Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Şanlıurfa'da Dünya Engelliler Günü'ne Özel Etkinlik Düzenlendi

Şanlıurfa\'da Dünya Engelliler Günü\'ne Özel Etkinlik Düzenlendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Şanlıurfa'da engelliler için özel bir etkinlik düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Daire Başkanlığına bağlı Engelli koordinasyon merkezinde kurs gören engelli bireyler, Mehteran Takımı'nın tarihi müzikleri eşliğinde coşkulu bir gösteri sundu. Etkinlik, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik farkındalık oluşturmanın yanı sıra, toplumun her bireyine eşit fırsatlar sunulması gerektiğini de hatırlattı.

03.12.2024 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Şanlıurfa'da engelliler için özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha fazla yer almasını sağlamak ve onların yeteneklerini sergileyebilmesi adına düzenlenen etkinlikte, Şanlıurfa'daki engelliler Mehteran Takımı gösterisi ve sıra gecesi ekibi, katılımcılara muazzam bir gün yaşattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Daire Başkanlığına bağlı Engelli koordinasyon merkezinde kurs gören engelli bireyler, Mehteran Takımı'nın tarihi müzikleri eşliğinde coşkulu bir gösteri sundu.

Şanlıurfa'da Dünya Engelliler Günü'ne Özel Etkinlik Düzenlendi

Gösterinin ardından sıra gecesi ekibi, Halk oyunları ekibi,Şanlıurfa Türküleri eşliğinde söyledikleri türküler izleyicilere unutulmaz bir gün yaşattı. Katılımcılar, engelli bireylerin yeteneklerini sergilediği bu anlamlı günde, birlikte eğlenerek toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha vurguladılar.

Etkinlik, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik farkındalık oluşturmanın yanı sıra, toplumun her bireyine eşit fırsatlar sunulması gerektiğini de hatırlattı. Şanlıurfa'daki bu özel gün, katılımcılara hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşatarak, engellilerin topluma katkılarının ne denli değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Şanlıurfa'da Dünya Engelliler Günü'ne Özel Etkinlik Düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nihat Denek, kurum müdürleri, STK temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, engellerin evvela zihinlerde yıkılması gerektiğini belirterek, "Aslında engel fizikte değil, engel canda değil, engeller düşüncelerdedir. Zihindeki engelleri yıkamazsak engelli kardeşlerimize çok şey yapmış olamayacağız. Onun için önce zihindeki engelleri kaldıracağız" dedi.

Şanlıurfa'da Dünya Engelliler Günü'ne Özel Etkinlik Düzenlendi

BAŞKAN GÜLPINAR: "ENGELLİ DOSTU ŞEHİR OLMA YOLUNDA HIZLI ADIMLARLA YOL ALMAKTAYIZ"

Engelli dostu şehir olma yolunda hızlı adımlarla yol almakta olduklarını vurgulayan Başkan Gülpınar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve bölgenin en kapsamlı merkezlerinden biri olan ve 14 Bin m² alan üzerinde kurulu olan Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen faaliyetlerden bahsetti.

Gülpınar, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak genel amacımız Şanlıurfa'da yaşayan engelli kardeşlerimizi evlerinden dört duvar arasından kurtarıp sosyal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamaktır" diyerek, engelli ana ve babalara yönelik de şu sözleri ifade etti:

Şanlıurfa'da Dünya Engelliler Günü'ne Özel Etkinlik Düzenlendi

"Sizler en yakınlarınızın engellerini kaldırmak için yeri geliyor kendinizden fedakârlık yapıyor, yeri geliyor onların gören gözleri, işiten kulağı oluyorsunuz, engelli yaşamın zorluklarını en yakından sizler hissediyorsunuz, sizler biliyorsunuz.Bizler engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için attığımız her adımın sizin de hayatınızı kolaylaştırmak olduğunun farkındayız, bilincindeyiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak Sosyal politikalarımızın eksenine insanı yerleştirdik ve insanın memnuniyetini esas aldık.Bu minvalde vatandaşlarımızın bütün kesimlerine ihtiyaç duydukları hizmeti götürmek için imkânlarımızı seferber ediyoruz.

'Sosyal Belediyecilik' anlayışımızda siz engelli kardeşlerimiz en önemli yeri tutuyorsunuz.'Sosyal Belediyecilik', sizlerin hayatın bütün alanlarında yer alabilmenizi sağlamak adına tüm imkân ve kaynaklarını seferber eden bir anlayıştır.Bir vatandaşımızın fiziki engelinin topluma faydalı olmasına mâni olmayacağı bilinciyle, hayatın her alanına katılıp yaşam kalitenizi yükseltecek tüm düzenlemeleri hızla hayata geçireceğiz. Hepimiz hayatımızın her aşamasında birlikteyiz, bir bütünüz."

Şanlıurfa'da Dünya Engelliler Günü'ne Özel Etkinlik Düzenlendi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli bireylerin toplum hayatına katılımını kolaylaştırmak, karşılaştıkları zorluklara çözüm üretmek ve onların yanında olduğumuzu göstermek için önemli bir farkındalık günü olduğunu söyledi.

Vali Şıldak, " Hepimiz birer engelli adayıyız. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak, hak ettikleri yaşam koşullarını oluşturmak ve onları desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda, devletimiz engelleri ortadan kaldırmak adına yürüttüğü çalışmalarla, eğitimden sağlığa, sosyal hayattan istihdama kadar her alanda onlara destek olmaya kararlılıkla devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Program, engelli bireylerden oluşan Urfa Sıra Gecesi ekibinin seslendirdiği türkülerle sona erdi.

Şanlıurfa'da Dünya Engelliler Günü'ne Özel Etkinlik Düzenlendi
Şanlıurfa'da Dünya Engelliler Günü'ne Özel Etkinlik Düzenlendi
Kaynak: Bültenler

Etkinlikler, Eğitim, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Şanlıurfa'da Dünya Engelliler Günü'ne Özel Etkinlik Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:11 Güney Kore’de darbenin ayak sesleri Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında
17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
16:57 Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan’dan Esad’a “siyasi süreç“ çağrısı Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a "siyasi süreç" çağrısı
14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:29 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler
23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
23:00 Serdar Topraktepe’den dikkat çeken Chamberlain sözleri Serdar Topraktepe'den dikkat çeken Chamberlain sözleri
22:46 Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı
22:42 Lübnan’da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı Lübnan'da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı
22:39 Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
22:24 Ahmet Ercan, Türkiye’nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 18:41:45. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Dünya Engelliler Günü'ne Özel Etkinlik Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.