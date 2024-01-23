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Hülya Yiğitalp'in oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hülya Yiğitalp'in oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Hülya Yiğitalp'in oğlu ve SpaceX'te Kıdemli Fırlatma Mühendisi olarak görev yapan Yiğit Tokbey, Kaliforniya'da geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. 31 yaşındaki Tokbey'in cenazesi, işlemlerin ardından Türkiye'ye getirilerek Adana'da defnedilecek.

Hülya Yiğitalp\'in oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
23.01.2024 - 11:11,  Güncelleme: 11:15
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Eski manken, ses sanatçısı ve oyuncu Hülya Yiğitalp'in oğlu Yiğit Tokbey, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. ADD'de yaşamını yitiren Tokbey'in Türkiye'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Yiğitalp'in SpaceX'te Kıdemli Fırlatma Mühendisi olarak çalışan oğlu, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde motosiklet kazası geçirdi. Tokbey, zincirleme trafik kazasında birkaç aracın motosikletine çapması sonucu hayatını kaybetti. Hülya Yiğitalp ile iş insanı Rıfat Tokbey'in üç çocuğundan biri olan 31 yaşındaki Tiğit Tokbey'in cenazesi işlemlerin ardından defnedilmek üzere Türkiye'ye getirilecek ve Adana'da son yolculuğuna uğurlanacak.

YORUMLAR (5)
  • Cengiz Altıntaş: Noldu Somali Cumhurbaşkanı oğlu kaza yapınca bi ton yorum vardı. Şimdi ülkenin evladı genç bir kardeşimiz vefat etmiş olay hakkında neden amerikayı kötülemiyorsunuz. İki yüzlüsünüz hepiniz. Yanıtla 53 113
  • XYZ: Saçma saçma konuşma! Orada bir hata, şerit ihlali vardı, burada gercek bir kaza var mal mısın! 75 47
  • Ayşe aydın: yazık olmuş genç mühendis Allah Rahmet eylesin inşallah sadece bir kazadır değilse ki kaza olmadığını düşünüyorum lanet olsun sebep olanlara ALLAH anacığına sabır versin Yanıtla 3 55
  • Emir Emir: ŞU MOTORSİKLET İŞİNDEN BİR VAZGEÇİN,HERYIL ONLARCA KİŞİ MOTOR KAZASINDAN GİDİYOR.MOTOR ÖZGÜRLÜK DEĞİL MOTOR ÖZGÜRLÜK MAVRASI BİR TİCARET UYANIKLIĞIDIR.KAZA VE ÖLÜM ORANI ÇOK YÜKSEK DEMEK İSTEDİĞİMİZ BU. Yanıtla 1 53
  • Mustafa POLAT: Cengiz Altın mı taş kafan mı ? Yanıtla 11 12

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