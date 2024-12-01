Sedir Adası'nın Efsanevi Kumları Dronla Görüntülendi - Son Dakika
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Yaşam

Sedir Adası'nın Efsanevi Kumları Dronla Görüntülendi

Sedir Adası\'nın Efsanevi Kumları Dronla Görüntülendi

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde yer alan ve Mısır Kraliçesi Kleopatra ile Romalı komutan Antonius'un aşk hikayesiyle ünlü Sedir Adası, altın sarısı kumları ve doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor. Dronla havadan görüntülenen ada, antik kalıntıları ve eşsiz kumlarıyla dikkat çekiyor.

01.12.2024 09:58  Güncelleme: 09:59
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MUĞLA'nın Gökova Körfezi'ndeki, koruma altında olan altın sarısı renkli kumuyla ünlü Sedir Adası, dronla havadan görüntülendi.

Mısır Kraliçesi Kleopatra ile Romalı sevgilisi komutan Antonius'un büyük aşk yaşadığı, yüzüp kumlarında uzandıkları rivayet edilen Sedir Adası, bölgeye ilgiyi artırıyor. Binlerce yıl önce Kleopatra ve Antonius'un Sedir Adası'nda büyük bir aşk yaşadığına inanılan efsaneye göre, Antonius kendisiyle evlenmeyi kabul eden Kleopatra'ya bu coşkusunun hediyesini vermek istedi. Antonius yaklaşık 3 bin yıl kadar önce balayını geçirmek üzere Kleopatra'yı götüreceği adaya Mısır'dan 60 büyük gemiyle çapları 1 milimetreden daha küçük ve her tanesi aynı büyüklükte olan kumları getirtti. Dünyanın yalnızca iki yerinde var olduğu bilinen bu özel kum; ateşte yanması, sodalı suda kendiliğinden çoğalması ve büyüteç altında incelendiğinde hareket ediyor olmasıyla dikkat çekiyor. Karbonatlı çamurun bir çekirdek etrafında birikmesiyle oluşan kumların denize kattığı güzellikteki renk de adanın görülmeye değer olan diğer özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Kumların bir benzerinin de Kızıldeniz'de olduğu biliniyor. Zeytin ağaçlarıyla kaplı adada, doğal güzelliklerin yanı sıra Helenistik ve Roma dönemlerine ait antik tiyatro, agora ve antik liman kalıntıları da bulunuyor. Altın sarısı renkli kumuyla ünlü Sedir Adası'nın manzarası, havadan dronla görüntülendi. (DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Sedir Adası'nın Efsanevi Kumları Dronla Görüntülendi - Son Dakika

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