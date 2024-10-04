Selçuk Koşar\'dan Çocuklara 1 Ton Orkinos

Yaşam

YALOVA'da yaşayan 'Dünya Zıpkın Rekortmeni' ve aynı zamanda sosyal medya ünlüsü Selçuk Koşar, Ege denizinde yakaladığı yaklaşık 1 ton orkinosu takipçilerinin isteği üzerine pişirip, çocuklara dağıttı. Büyük bir festival hazırlamayı düşündüğünü dile getiren Koşar, "Bu sene avladığım yaklaşık 1 ton orkinos balığı oldu. Bu balıkları bu sene çocuklarla paylaşmak istedim.

Yalova'da yaşayan Dünya Zıpkın Rekortmeni ve aynı zamanda sosyal medya ünlüsü Selçuk Koşar, Çiftlikköy'de festival düzenledi. Koşar, Ege denizinde yakaladığı yaklaşık 1 ton orkinosu takipçilerinin isteği üzerine pişirerek aileleriyle birlikte festivale gelen çocuklara dağıttı. Düzenlenen festivale Yalova Valisi Hülya Kaya'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, balık ekmek için de sıraya girdi. Balıklar temizlenerek yağ dolu kazanda pişirilip dağıtıldı.

'BİN ÇOCUĞA YETECEK KADAR BALIĞIMIZ VAR'

Seneye daha büyük bir festival hazırlamayı düşündüğünü dile getiren Selçuk Koşar, "Bu sene avladığım yaklaşık 1 ton orkinos balığı oldu. Bu balıkları bu sene çocuklarla paylaşmak istedim. Bu yüzden bu programı düzenledik. Şu an bin çocuğa yetecek kadar balığımız var. Hepsi temizlendi. Birazdan pişirilip dağıtımı yapılacak. Balıkları biriktirdim. Bu sene çocuklarla paylaşmak istedim. Programı düzenlenmesinde yardımcı olan emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Seneye bu programın daha büyüğünü yapmayı düşünüyorum. Zaten balığın satışı yasak. Sadece pişirip dağıtım yapabiliyoruz" dedi.

'HAYATIMDA YEDİĞİM EN İYİ BALIK'

8 yaşındaki Sıraç Durgun, "Ben balık çok seviyorum. Bu balık, hayatımda yediğim en iyi balık. Festivalde de çok eğleniyoruz" dedi.