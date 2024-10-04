Selçuk Koşar'dan Çocuklara 1 Ton Orkinos - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Selçuk Koşar'dan Çocuklara 1 Ton Orkinos

Selçuk Koşar\'dan Çocuklara 1 Ton Orkinos

Dünya Zıpkın Rekortmeni Selçuk Koşar, Ege'de avladığı 1 ton orkinosu çocuklara dağıttı.

04.10.2024 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YALOVA'da yaşayan 'Dünya Zıpkın Rekortmeni' ve aynı zamanda sosyal medya ünlüsü Selçuk Koşar, Ege denizinde yakaladığı yaklaşık 1 ton orkinosu takipçilerinin isteği üzerine pişirip, çocuklara dağıttı. Büyük bir festival hazırlamayı düşündüğünü dile getiren Koşar, "Bu sene avladığım yaklaşık 1 ton orkinos balığı oldu. Bu balıkları bu sene çocuklarla paylaşmak istedim.

Yalova'da yaşayan Dünya Zıpkın Rekortmeni ve aynı zamanda sosyal medya ünlüsü Selçuk Koşar, Çiftlikköy'de festival düzenledi. Koşar, Ege denizinde yakaladığı yaklaşık 1 ton orkinosu takipçilerinin isteği üzerine pişirerek aileleriyle birlikte festivale gelen çocuklara dağıttı. Düzenlenen festivale Yalova Valisi Hülya Kaya'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, balık ekmek için de sıraya girdi. Balıklar temizlenerek yağ dolu kazanda pişirilip dağıtıldı.

'BİN ÇOCUĞA YETECEK KADAR BALIĞIMIZ VAR'

Seneye daha büyük bir festival hazırlamayı düşündüğünü dile getiren Selçuk Koşar, "Bu sene avladığım yaklaşık 1 ton orkinos balığı oldu. Bu balıkları bu sene çocuklarla paylaşmak istedim. Bu yüzden bu programı düzenledik. Şu an bin çocuğa yetecek kadar balığımız var. Hepsi temizlendi. Birazdan pişirilip dağıtımı yapılacak. Balıkları biriktirdim. Bu sene çocuklarla paylaşmak istedim. Programı düzenlenmesinde yardımcı olan emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Seneye bu programın daha büyüğünü yapmayı düşünüyorum. Zaten balığın satışı yasak. Sadece pişirip dağıtım yapabiliyoruz" dedi.

'HAYATIMDA YEDİĞİM EN İYİ BALIK'

8 yaşındaki Sıraç Durgun, "Ben balık çok seviyorum. Bu balık, hayatımda yediğim en iyi balık. Festivalde de çok eğleniyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gastronomi, Festival, Yalova, Selçuk, Dünya, Yaşam, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Selçuk Koşar'dan Çocuklara 1 Ton Orkinos - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
10:10 Gülben Ergen’den Serenay Sarıkaya’ya Narin Güran tepkisi Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi
10:02 Ünlü Rapçi Diddy Combs’un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood’daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor Ünlü Rapçi Diddy Combs'un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood'daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor
09:41 Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum
09:25 IMF’den El Salvador’a Bitcoin uyarısı IMF'den El Salvador'a Bitcoin uyarısı
09:10 Seçil Erzan bugün hakim karşısına çıkıyor Seçil Erzan bugün hakim karşısına çıkıyor
09:07 Soylu’nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi
09:07 Böyle hırsızlık görülmedi Yemek pişirip çamaşırları astı Böyle hırsızlık görülmedi! Yemek pişirip çamaşırları astı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 20:45:08. #1.12#
SON DAKİKA: Selçuk Koşar'dan Çocuklara 1 Ton Orkinos - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement