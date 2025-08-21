TV100 ekranlarında meyve fiyatları ve iklim koşulları üzerine başlayan tartışma, kısa sürede izleyicilerin yüzünü güldüren keyifli bir sohbete dönüştü.
Programda sunucu Harika Ertunç, bu yıl kiraz yiyemediklerini ve fiyatların oldukça yüksek olduğunu dile getirdi. Gazeteci Sinan Burhan ise iklim koşulları ve don olayları nedeniyle üretimin azaldığını, bu yüzden kirazın hem az bulunduğunu hem de pahalı olduğunu anlattı.
Ancak tartışmanın en dikkat çekici anı Burhan'ın esprili sorusuyla geldi: "Kiraz yemezseniz bir şey olmaz. Peki, siz avokado yemezseniz ne olur?"
Harika Ertunç'un cevabı ise sosyal medyada da gündem oldu: "Avokado yemezsem mutsuz olurum."
Burhan, herkesin mevsim koşullarına ve bütçesine göre meyve tüketmesi gerektiğini vurgularken, bu yılki meyve fiyatlarının artışında iklim etkilerinin büyük rol oynadığını da hatırlattı.
Son Dakika › Yaşam › Sinan Burhan'ın sorusuna sunucudan bomba yanıt: Avokado yemezsem mutsuz olurum - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?