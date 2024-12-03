Önceki hafta yaşanan yağan yoğun kar sonrası yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasından Sivas da etkilendi. Soğuk hava nedeniyle Gürün ilçesinde bulunan Şuğul Vadisi'nde buz sarkıtları oluştu.
Yürüyüş yolu, doğa ile iç içe olan yapısı ile her mevsim yüzlerce turist ağırlayan Vadi, soğuk hava nedeniyle sessiz kaldı. İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceye düşerken vadide oluşan devasa buz sarkıtları görsel şölen oluşturdu.
Vadiyi gezmek için giden vatandaşlar, Şuğul Vadisi'nin her mevsim farklı güzellikte olduğunu ifade ederek vatandaşları davet etti.
Son Dakika › Yaşam › Sivas'ta dev sarkıtları görenler neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?