Türkiye'de Sokak Hayvanlarına İlişkin Araştırma Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Türkiye'de Sokak Hayvanlarına İlişkin Araştırma Sonuçları Açıklandı

Geniş Video İzle

Areda Survey tarafından 1800 kişiyle yapılan 'Sokak Hayvanları' araştırması, toplumun sokak hayvanlarına yönelik algısını ortaya koydu. Katılımcıların %53,7'si sokak hayvanlarının tehlikeli olmadığını düşünürken, %40,5'i saldırgan köpeklerin barınaklara toplatılması gerektiğini ifade etti. Araştırmada, sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasını çözüm olarak görenlerin oranı ise %67,2 olarak belirlendi.

27.05.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Areda Survey, "Sokak Hayvanları" araştırmasını yayınladı. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 48,2'si evde hayvan beslemediğini belirtirken yüzde 35'i beslediğini, yüzde 16,8'i ise daha önceden beslediğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 56,3'ü, sokak hayvanlarını beslemenin mahallelinin/ semt sakinlerinin sorumluluğunda olmadığını düşündüğünü ifade ederken, yüzde 43,7'si ise semt sakinlerinin sorumluluğunda olduğunu söylüyor.

SALDIRIYA UĞRADIĞINI BELİRTENLERİN SAYISI YÜZDE 24,4

"Sokak hayvanları tarafından siz veya bir yakınınız herhangi bir saldırıya uğradınız mı?" sorusuna, yüzde 33,9'luk dilim, bir yakınının saldırıya uğradığını dile getirirken, kendisinin saldırıya uğradığını söyleyenler ise yüzde 24,4 düzeyinde seyrediyor.

YÜZDE 16,4 HAYVANLARIN UYUTULMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 40,5'i insanlara saldıran köpeklerin barınaklara bırakılması gerektiğini düşünürken, yüzde 35,6'sı ise bu hayvanların rehabilite edilmesi gerektiğini savunuyor. Yüzde 16,4'lük bir kesim saldırgan hayvanların uyutulması gerektiğini söylüyor. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması gerektiğini düşünenler toplumun yüzde 67,2'sini kapsarken, kısırlaştırmayı doğru bulmayanlar ise yüzde 29,3 düzeyinde seyrediyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 49,5'i belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yetersiz bulduğunu söylerken, yüzde 19,9'u ise yeterli bulduğunu ifade ediyor. Öte yandan, yüzde 18,1'lik kısım ise bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığını dile getiriyor. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 51'i sokak hayvanlarının doğal hallerine bırakılması gerektiğini düşünürken, yüzde 44,1'i hayvanların toplanarak barınaklara götürülmesi gerektiğini düşünüyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde bin 800 kişinin katıldığı ve 18-21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile "Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli" kullanılarak gerçekleştirildi.

Türkiye\'de Sokak Hayvanlarına İlişkin Araştırma Sonuçları Açıklandı
Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye'de Sokak Hayvanlarına İlişkin Araştırma Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
13:57 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
13:44 General Hospital’ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti General Hospital'ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
13:42 Savunması daha beter Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu
13:16 Dusan Tadic’ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
12:03 Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü
11:49 Ünlü isimler, Filenin Sultanları’nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:35 Başkanı makam odasında döven memur: ’Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz’ dedi Başkanı makam odasında döven memur: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 15:01:33. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Sokak Hayvanlarına İlişkin Araştırma Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement