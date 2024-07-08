Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
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Yaşam

Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor

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Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas Haşmet, ağır yaralandı. Olayda bacağından yaralanan Haşmet, daha sonra başka köpeklerin saldırısına maruz kaldı. Kanlar içinde kalan ve bayılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Abbas Haşmet'in tedavisi devam ediyor.

08.07.2024 09:35  Güncelleme: 10:14
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Adana'da 5 yaşındaki Abbas Haşmet, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak kurtarılan çocuk ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SOKAKTA OYUN OYNARKEN KÖPEK SALDIRDI

Olay, 5 Haziran'da saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

YERDE YATARKEN 5 SOKAK KÖPEĞİ DAHA SALDIRDI

Bacağından yaralanan Haşmet, yere yığıldı. Haşmet'in arkadaşları, haber vermek için ailesinin yanına gitti. Bu sırada 5 sokak köpeği daha yerde yatan Haşmet'e saldırdı.

KÖPEKLERİN ELİNDEN ZORLA ALDILAR

Abbas Haşmet'in yakınları, gelip köpekleri uzaklaştırdı. Kanlar içinde kalan ve bayılan Abbas Haşmet, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Burada müdahalesi yapılan Haşmet, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Fatih Çoban: nerde o hayvan severler 59 0 Yanıtla
    Ankara null: ah bana denk gelecekki hepsini keserimmm 25 2
  • Türk: hayvan savunucu hayvanlar nerde 37 1 Yanıtla
  • Metin Övenç: Hayvan Severler buna birşey yazında görelim 38 0 Yanıtla
    Yusuf Alaşlar: çocuk da kaçmasaydı derler... 20 0
  • Murat Ekin: hiç birsey insan canından daha önemli degil 30 1 Yanıtla
  • Ersan Yiğit: Hayvan hakları savunucuları neredesiniz orada da can çekilen bir insan bir öocuk 25 0 Yanıtla
  • Buğra Demir: Daha kaç insanın ölmesi yaralanması lazım bu hayvanların sokaklardan temizlenmesi için 19 0 Yanıtla
  • Yusuf Alaşlar: dilerim birgün hayvanseverlerin varsa çocukları, ya da yakınları bu sokak köpeklerin saldırısına uğrar .. 14 3 Yanıtla
  • Erol MARASLI: İnsan olupta hayvan sevmeyenin insanlığından kuşku duyarım.sokak köpekleri için tedbir almayan belediye, bakmak için hayvan edinip bir süre sonra sonra sokaga salanlar en az bu hayvan kadar suçludur.kamu görevi gereği barınaklar yapıp bu hayvanları sokaklardan temizlemelidir.uyutmak çözüm değil, uyutmanın çözüm oldufunu savunanlar günlük gazeteleri takip etsinler 3 ncü sayfa olaylarına karışan herkesi bu öantıga göre uyutmak lazım 1 9 Yanıtla
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