Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi - Son Dakika
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Yaşam

Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi

Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi

Merdivenden düştüğü için günlerdir hastanede tedavi edilen ve durumu stabil olduğu için uyandırılan Reha Muhtar, solunum sıkıntısı yaşadığı için yeniden entübe edildi.

30.08.2024 15:21
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Başarılı televizyoncu Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde evinin merdivenlerinden düşerek hastane kaldırılmış ve entübe edilmişti. Durumu stabil olduğu için uyandırılan Muhtar'dan kötü haber geldi.

Halk TV'de yer alan habere göre, doktorlar genel durumu iyiye giden Reha Muhtar'ı uyandırarak yürütmek istedi. Yaşanacak sıkıntıdan dolayı endişe eden doktorlar, solunum sıkıntısı yaşayan ünlü ismi yeniden entübe etti. Reha Muhtar, geçtiğimiz gün uyandırılmış ve konuşmaya başlamıştı. Uyanır uyanmaz kızı ve oğlunu soran ünlü isim, çocuklarıyla görüştürülmüştü.

Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi

REHA MUHTAR HASTANEYE KALDIRILINCA DENİZ UĞUR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Reha Muhtar'ın tedavisi devam ederken nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Deniz Uğur da oğlunun sanatçı Nilüfer tarafından kaçırıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Nilüfer hakkındaki iddiayı kesin bir dille yalanlarken çiftin oğlu Poyraz ise bir video yayınlayarak "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan abi var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan abiyle oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum" dedi. Uğur'un şikayeti üzerine dün akşam Reha Muhtar'ın evine giden emniyet güçleri Poyraz'ı gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından annesi Deniz Uğur'a teslim edecek. Deniz Uğur, yaşananların ardından yaptığı paylaşımda Nilüfer ile arasındaki sorunları çözdüğünü karşılıklı olarak birbirlerinden özür dilediklerini söyledi.

Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi

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Son Dakika Yaşam Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: reha abi diren BEŞİKTAŞ uefa kupasını getirecek dualarımız seninle rabbim şifa versin sana 1 8 Yanıtla
  • Abdullah Çelik: Allah şifalar vermesin âmin 2 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: ferhat esere Allah rızası için iş bulun. 3 0 Yanıtla
  • Oğuz Özen: İnsan hakettiğini yaşarmış:(( 0 2 Yanıtla

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