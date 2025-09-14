Son Süngercinin Sembolik Dalışı - Son Dakika
Son Süngercinin Sembolik Dalışı

14.09.2025 13:40
Mehmet Baş, süngercilik hayatının 60. yılı anısına Ayvalık-Enez hattında dalış yapacak.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Aksona Mehmet' olarak tanınan bölgenin son süngercisi olduğu belirtilen Mehmet Baş (75), süngercilik hayatının 60'ıncı yılı anısına Ayvalık- Enez hattında sünger dalışı yapmak için üzere teknesiyle yola çıktı.

'Aksona Mehmet' olarak tanınan Mehmet Baş, 1950 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğdu. Henüz 15 yaşındayken süngercilik yapmaya başlayan Baş, denize olan tutkusu sayesinde 22 yıl boyunca dünyanın çok sayıda noktasında dalış yapıp, sünger avladı. Bölgenin son süngercisi olduğu belirtilen Baş, 1987 yılında ise süngerlerde gelişen bir hastalık nedeniyle kendisine ait teknesiyle başta dalış turizmi olmak üzere mavi yolculuk turları yapmaya başladı.

Mehmet Baş, süngercilik hayatının 60'ıncı yılı ve tüm zamanların sünger avcıları anısına sünger dalışını gerçekleştirmek üzere 'Aksona Mancorna' isimli teknesiyle Bodrum'dan yola çıktı. Mehmet Baş, Ayvalık-Enez hattında yaklaşık bin millik seferinde Ege'nin maviliklerinde sünger avlayacak.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Canbazoğlu ile kaptanlar Bodrum Limanı'ndan Mehmet Baş ve beraberindeki mürettebatını uğurlamak için bir araya geldi. Baş, yolculuk öncesi zeybek oynayarak keyifli anlar yaşadı.

'VEFA BORCU ANISINA'

Sefere ilişkin bilgi veren Mehmet Baş, "Kendimi 1965 yılı mayıs ayında kadim denizcilik kültürünün içinde sünger avcılığında buldum. Kuzey Afrika kıyılarından Çanakkale'ye, Ege ve Akdeniz kıyılarında yüzlerce isimsiz mezar bırakan derin mavinin isimsiz kahramanları, tüm zamanların sünger avcıları anısına Bodrum denizciliğinin kültür hafızası olarak gündeme getirmek için bu sefere başlıyorum. 60 yıl anısına ve derin mavinin isimsiz kahramanları anısına bir vefa borcu olarak Kuzey Ege'ye sembolik bir sünger seferi düzenliyorum. Bu proje 15-20 gün sürecek. Projeye destek verenlere teşekkür ederim. Bu sefer ticari amaçlı değil, semboliktir. Kurumlara hediye etmek için çıkarıyorum. Daha gencim, 75 yaşındayım, seneye de nasip olursa Cebelitarık'a kadar ilk giden tirhandil olacağız. O bölgede sığlık bir alan var, oraya ilk dalan Türk dalgıçlık bana nasip olacak inşallah" diye konuştu.

Kaynak: DHA

