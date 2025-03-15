Sultanbeyli'de 5 bin genç ile iftar yapan Bakan Bak, müjdeleri peş peşe sıraladı - Son Dakika
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Yaşam

Sultanbeyli'de 5 bin genç ile iftar yapan Bakan Bak, müjdeleri peş peşe sıraladı

Sultanbeyli\'de 5 bin genç ile iftar yapan Bakan Bak, müjdeleri peş peşe sıraladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, yaklaşık 5 bin gencin katılımıyla düzenlenen "Gençlik İftarı" programına katıldı. Programda konuşan Bakan Bak, "Ali Başkan bize projelerini sundu. Biz de tam destek sözü verdik. Mehmet Akif Spor Kompleksi, mahallelere spor tesisleri başta olmak üzere pek çok projeyi Ali Başkanla birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

15.03.2025 13:12
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Sultanbeyli Belediyesi tarafından "Gençlik İftarı" programı düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen iftar programına yaklaşık 5 bin genç katıldı.

Sultanbeyli'de 5 bin genç ile iftar yapan Bakan Bak, müjdeleri peş peşe sıraladı

"EN BÜYÜK SPOR KOMPLEKSLERİNDEN BİRİNİ DE..."

Sultanbeyli'ye tam destek verdiğini vurgulayan Bakan Bak, "Belediye Başkanımız Ali Tombaş göreve geldiği andan sonra bizi ziyarete geldi ve projelerini getirdi. Ali Başkana desteğimiz tam. Sultanbeyli'nin gönlümüzde ayrı bir yeri var. Sultanbeyli her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında ve destekçisi oldu.Bizler de İnşallah Sultanbeyli'ye büyük bir spor kompleksi kazandırıyoruz. İçerisinde yüzme havuzu, tiyatro salonu, basketbol ve karate salonu var. Hepsi Sultanbeyli'nin gençleri için. Ayrıca mahallelere spor tesisleri kuracağız. Spor alanlarına ulaşımı her çocuğumuz için kolaylaştıracağız. Sultanbeyli için Ali Başkan çok çalışıyor, biz de destek olacağız, sizin için çalışacağız." dedi.

Sultanbeyli'de 5 bin genç ile iftar yapan Bakan Bak, müjdeleri peş peşe sıraladı

GENÇLERE TAM DESTEK

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ise; " İstanbul'un en fazla genç nüfusa sahip ilçelerinden biri olarak gençlik projelerini önemsiyoruz. Mehmet Akif Spor Kompleksi'nin ihalesini bitirdik, önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Her ay 2 bin 459 öğrencimize abonman desteği veriyoruz. Bu yıl üniversiteyi kazanan 1.100 gencimize 10 Bin TL Başarı Ödülü verdik. Binlerce öğrencimize ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu veriyoruz. Hobi ve sanat kurslarımızdan gençlerimiz faydalanabiliyor. Kent Meydanı'mızda çok uygun fiyata hizmet veren Aydos Kafemizi açtık. Sultanbeyli FİT merkezlerimizi yaygınlaştırıyoruz." dedi.

Sultanbeyli'de 5 bin genç ile iftar yapan Bakan Bak, müjdeleri peş peşe sıraladı

Konuşmaların ardından ezanın okunmasıyla hep birlikte iftar yapıldı. Gençler; Bakan Bak ve Başkan Tombaş ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Son Dakika Yaşam Sultanbeyli'de 5 bin genç ile iftar yapan Bakan Bak, müjdeleri peş peşe sıraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de 5 bin genç ile iftar yapan Bakan Bak, müjdeleri peş peşe sıraladı - Son Dakika
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