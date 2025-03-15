Sultanbeyli\'de 5 bin genç ile iftar yapan Bakan Bak, müjdeleri peş peşe sıraladı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından "Gençlik İftarı" programı düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen iftar programına yaklaşık 5 bin genç katıldı.

"EN BÜYÜK SPOR KOMPLEKSLERİNDEN BİRİNİ DE..."

Sultanbeyli'ye tam destek verdiğini vurgulayan Bakan Bak, "Belediye Başkanımız Ali Tombaş göreve geldiği andan sonra bizi ziyarete geldi ve projelerini getirdi. Ali Başkana desteğimiz tam. Sultanbeyli'nin gönlümüzde ayrı bir yeri var. Sultanbeyli her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında ve destekçisi oldu.Bizler de İnşallah Sultanbeyli'ye büyük bir spor kompleksi kazandırıyoruz. İçerisinde yüzme havuzu, tiyatro salonu, basketbol ve karate salonu var. Hepsi Sultanbeyli'nin gençleri için. Ayrıca mahallelere spor tesisleri kuracağız. Spor alanlarına ulaşımı her çocuğumuz için kolaylaştıracağız. Sultanbeyli için Ali Başkan çok çalışıyor, biz de destek olacağız, sizin için çalışacağız." dedi.

GENÇLERE TAM DESTEK

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ise; " İstanbul'un en fazla genç nüfusa sahip ilçelerinden biri olarak gençlik projelerini önemsiyoruz. Mehmet Akif Spor Kompleksi'nin ihalesini bitirdik, önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Her ay 2 bin 459 öğrencimize abonman desteği veriyoruz. Bu yıl üniversiteyi kazanan 1.100 gencimize 10 Bin TL Başarı Ödülü verdik. Binlerce öğrencimize ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu veriyoruz. Hobi ve sanat kurslarımızdan gençlerimiz faydalanabiliyor. Kent Meydanı'mızda çok uygun fiyata hizmet veren Aydos Kafemizi açtık. Sultanbeyli FİT merkezlerimizi yaygınlaştırıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından ezanın okunmasıyla hep birlikte iftar yapıldı. Gençler; Bakan Bak ve Başkan Tombaş ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.