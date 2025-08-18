Tarsus Doğa Parkı'nda Hayvanlar Serinletiliyor - Son Dakika
Yaşam

Tarsus Doğa Parkı'nda Hayvanlar Serinletiliyor

18.08.2025 11:49
Aşırı sıcaklar nedeniyle Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanlar, buzlu meyve ve suyla serinletiliyor.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda aşırı sıcaktan etkilenen hayvanlar, buzlu meyve verilip, suyla serinletilmeye çalışılıyor.

Mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıklarından dolayı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanlara yönelik, türlerine göre dondurulmuş sebze veya meyveler verilirken, serinlemeleri için fıskiyeler açılıp yağmurlama yapılıyor. Oluşturulan havuzlara su takviyesinin yapıldığı parkta, küçük kanallara da devamlı su veriliyor. Buzlu ve dondurulmuş çeşitli meyve-sebzeler halka kuyruklu lemurlar ile örümcek maymunlarına beslenme saatlerinde verilirken, Midilli atları ise sulanıyor. Ayılar için kafes içerisine yapılan havuza su doldurulurken, kızıl geyikler için yapay su kanalının hemen yanına serinlemeleri için çamur alanlar oluşturuldu. Aslanların serinlemeleri için ise kafes içerisinde fıskiye sistemi belli aralıklarla devreye alınıyor. Zebralar da su kanalından faydalanırken, kümes ve diğer kanatlı hayvanların serinlemeleri için küçük göletlere sürekli su takviyesi yapılıyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Tarsus Doğa Parkı'nda görev yapan veteriner hekim Sibel Mazlum, aşırı sıcaklardan hayvanların en az şekilde etkilenmeleri için çaba sarf ettiklerini ifade ederek, "Havalar bugünlerde mevsim normallerinin çok üstünde bir sıcaklığa sahip. Sıcak havanın yarattığı olumsuzluk, haliyle hayvanları da etkiliyor. Biz de bu yüzden onları serinletecek uygulamaları hayata geçirdik" dedi.

Hayvanları değişik yöntemlerle serinletmeye çalıştıklarını kaydeden Mazlum, "Meyve-sebze tüketen hayvanlara, bu besinleri dondurulmuş olarak sunuyoruz. Geyik, zebra ve atlara doğal suluklarında taşınma işlemleri yaparak çamur oluşturuyoruz ve bu şekilde serinlemelerini sağlıyoruz. Ayı ve aslan gibi türlere fıskiye sistemiyle sulamalar yapıyor ve sıcak havanın etkisinden koruyoruz. Şu an yaz mevsiminin ortalarındayız ve havalar çok sıcak seyrediyor. Bu süreçte hayvanlarımızın bu sıcakları en hafif şekilde atlatmaları için, onları serinletici uygulamalarımız devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hava Durumu, Hayvanlar, Mersin, Tarsus, Sağlık, Çevre, Yaşam

11:22
11:35
