Tedavi gören Filiz Akın'dan yeni paylaşım! ''Her zaman böyle olalım'' - Son Dakika
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Yaşam

Tedavi gören Filiz Akın'dan yeni paylaşım! ''Her zaman böyle olalım''

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Türk sinemasının efsane oyuncusu Filiz Akın, sağlık sorunları sebebiyle İstanbul'a getirilmişti. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Akın, eşi Sönmez Köksal ile birlikte bir video paylaşarak ''Her zaman böyle olalım, sağlıkla'' dedi.

15.01.2025 17:34  Güncelleme: 17:59
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Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan usta oyuncu Filiz Akın, İstanbul'a getirilmişti. Filiz Akın sevenlerini merakta bırakmayarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

1 Eylül tarihinden beri zatürre ve geçirdiği enfeksiyonlar nedeniyle tedavi gören 82 yaşındaki Filiz Akın, kendisi için endişelenen sevenlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bilgilendiriyordu.

Bodrum'da tedavisine devam eden Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul'a getirildi. Filiz Akın'ın tedavisine İstanbul'da daha iyi şartlarda devam ediliyor.

FİLİZ AKIN'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Instagram hesabından yaz aylarında eşi Sönmez Köksal ile birlikte çekilen bir videoyu paylaşan Filiz Akın, paylaşımına "Her zaman böyle olalım, sağlıkla." notunu düştü.

Sanatçının paylaşımına sevenlerinden yüzlerce "Geçmiş olsun" yorumu geldi.

Tedavi gören Filiz Akın\'dan yeni paylaşım! \'\'Her zaman böyle olalım\'\'

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Son Dakika Yaşam Tedavi gören Filiz Akın'dan yeni paylaşım! ''Her zaman böyle olalım'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sagamore:
    eee Fransa'daki büyükelçilikte harcadığınız milyon dolarların hesabını vermeden mi gidiyorsun 2 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yaşıyor mu? 3 8 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Allah şifa versin çelik ferat çocukluk aşkımsın ve Talat yelbuz Allah belanızı versin 10 0 Yanıtla
  • Mustafa Elgin:
    ee vefat etti dediler dün allah rahmet eylesin dedik yalan habrmiymis 1 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    serkan yalçın da o ev. ve süzme çocuğu 0 6 Yanıtla
  • Cem uysal:
    Geçmişler olsun güzel insan?? 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tedavi gören Filiz Akın'dan yeni paylaşım! ''Her zaman böyle olalım'' - Son Dakika
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