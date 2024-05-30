Tekirdağ Limanı'na Gelen Mısırlarda GDO Tespiti Edildi: Sahte Analiz Raporlarıyla Yurda Sokuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Tekirdağ Limanı'na Gelen Mısırlarda GDO Tespiti Edildi: Sahte Analiz Raporlarıyla Yurda Sokuldu

Geniş Video İzle

Tekirdağ Limanı'na Rusya ve Ukrayna'dan getirilen 7 gemide yapılan analizler sonucunda Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) içeren mısır tespit edildi. Sahte analiz raporlarıyla ülkeye sokulan bu mısırlarla ilgili olarak bir gıda firmasında tutanak tutuldu ve durum savcılığa bildirildi. Tarım Bakanlığı, dağıtıldığı illerdeki müdürlüklere yazı göndererek numune alınması talimatını verdi.

30.05.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahte analiz raporlarıyla Rusya ve Ukrayna'dan yedi gemi ile Tekirdağ'a getirilen mısırda GDO tespit edildi. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda bir gıda firmasında tespit edilen GDO'lu mısırla ilgili tutanak tutularak savcılığa bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda Rusya ve Ukrayna'dan getirilen yedi gemi mısır ve üç gemi kanolanın Tarım Bakanlığı sistemine sahte analiz raporları yüklenerek analiz yapılmadan Tekirdağ Limanı'ndan yurda sokulduğu ortaya çıkmıştı. Tarım Müdürlüğü'nde çalışan bir personelin şifresi kullanılarak yapılan bu usulsüzlüğün ortaya çıkmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı ve Tarım Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.

Tarım Bakanlığı, mısırların götürüldüğü illerdeki müdürlüklere yazı yazarak mısırların boşaltıldığı adreslerden numune alınması talimatını verdi. Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz'da bir gıda fabrikasında yaptığı incelemede GDO'lu mısır tespit etti. Tespit tutanağa bağlanarak savcılığa bildirildi. Kırklareli Tarım Müdürlüğü ekipleri GDO tespitini doğruladı.

Tekirdağ Limanı\'na Gelen Mısırlarda GDO Tespiti Edildi: Sahte Analiz Raporlarıyla Yurda Sokuldu

Kırklareli, İnceleme, Tekirdağ, Ukrayna, Mısır, Rusya, Çevre, Hukuk, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tekirdağ Limanı'na Gelen Mısırlarda GDO Tespiti Edildi: Sahte Analiz Raporlarıyla Yurda Sokuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:16 16 yaşında dayı katili oldu Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı 16 yaşında dayı katili oldu! Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
22:29 Macron’dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız Macron'dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız
17:53 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor
10:03 G.Saray’a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç’tan olay yanıt G.Saray'a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç'tan olay yanıt
09:51 Yazar Azra Kohen’den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar
09:39 Meksika’da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı Meksika'da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı
09:19 Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor Mahmut Uslu’dan Okan Buruk’a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor! Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız
09:11 Kartal’da sigara yangına neden oldu: 1 ölü Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü
08:44 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı
07:42 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik
02:57 Kan donduran olay Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı Kan donduran olay! Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 10:40:44. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Limanı'na Gelen Mısırlarda GDO Tespiti Edildi: Sahte Analiz Raporlarıyla Yurda Sokuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement