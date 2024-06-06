Teksas\'ta ailenin safari deneyimi korku dolu anlara sahne oldu: Zürafa, çocuğu gömleğinden havaya kaldırdı

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Teksas'ta bir aile, beklediklerinden fazlasını yaşadıkları bir safari deneyimi sırasında büyük bir korku yaşadı. Jason Toten (24), nişanlısı Sierra Robert (23) ve çocukları, Cumartesi günü Glen Rose'daki Fossil Rim Vahşi Yaşam Merkezi'ne gittiler. Toten, McClatchy haber ajansına, "Küçük bir aile günü geçiriyorduk, sadece evden çıkmak istedik," dedi.

Toten ve ailesinin bulunduğu kamyonetin arkasındaki araçta olanlar, zürafanın yanlışlıkla dişleriyle çocuğun gömleğini kapıp havaya kaldırdığı anı videoya çekti. Robert hemen tepki vererek, Paisley'yi zürafanın ağzından çekip aldı. Toten, "Arka camdan dışarı baktım ve zürafayı gördüm... sonra birden Paisley havaya kalktı," dedi. "Kalbim durdu, korkudan ölecektim."

Ancak korku, Robert'in sert bir "hey" demesiyle zürafanın çocuğun gömleğini bırakmasıyla hızla geçti. Zürafa hatasını fark etti ve çocuğu zarar vermeden geri bıraktı. Paisley ise herkesin en az endişelisi oldu. Toten, "Sanırım zürafa ürktü," dedi. "Paisley korkmadı bile," diye ekledi. "Annesi onu yakalar yakalamaz 'oh' dedi."

Toten, "Bu olay beni korkuttu ama her şey sona erdiğinde herkesin güvende ve zarar görmemiş olduğunu fark ettik ve güldük," dedi. Toten, durumun tamamen bir kaza olduğunu ve zürafanın aslında Paisley'nin elindeki yiyecek torbasını almaya çalıştığını belirtti. Fossil Rim, ziyaretçilerin sağladıkları yiyeceklerle bazı hayvanları beslemelerine izin veriyor.

Olayın ardından aile, Paisley'yi hediye dükkanına götürdü ve küçük kız sadece yeni favori hayvanının bir peluşunu istedi. Toten, "İçeri girdik ve tek istediği bir zürafa oyuncağı ve bir zürafa tişörtüydü," dedi. "İkisini de aldık, hak ettiğini düşündük."

Toten, bu olayın ailelerinin Fossil Rim'e geri gelmesini engellemediğini ve kamyonetin arkasında sürmeye devam edeceklerini belirtti, "çünkü bu başlı başına bir deneyim."