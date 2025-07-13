Traktörle Düğün Konvoyu - Son Dakika
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Yaşam

Traktörle Düğün Konvoyu

Traktörle Düğün Konvoyu
13.07.2025 16:11
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Çiftçi Ezgi Bilici ve Ataer Yıldırır, traktör konvoyuyla düğün yaparak ilgi çektiler.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde dünyaevine giren çiftçi Ezgi Bilici (27) ve Ataer Yıldırır (28), süsleyerek gelin arabası yaptıkları traktör ve 50 traktörden oluşan konvoyla düğün alanına gitti.

Keşan ilçesine bağlı Beğendik beldesinde yaşayan çiftçi Ezgi Bilici, kendisi gibi çiftçi olan ve Maltepe köyünde yaşayan Ataer Yıldırır ile hayatını birleştirdi. Yıldırır, traktörünü süsleyerek gelin arabası yaptı. Ataer Yıldırır, 50 traktörün katıldığı konvoy eşliğinde Bilici'nin Beğendik beldesindeki evinin önüne gitti. Gelin alma merasiminin ardından çift, süslenerek gelin arabası yapılan traktöre binerek, traktörlerden oluşan konvoy eşliğinde Maltepe köyüne doğru yola çıktı. Görenlerin ilgisini çeken konvoy, cep telefonlarıyla görüntülendi.

Ataer Yıldırır eşinin de çiftçi olması nedeniyle kendisini gelin arabası yapılmış traktörle almaya karar verdiğini belirterek, "Eşim de çiftçi olduğu için onu evinden normal bir araba ile almak yakışmaz diye düşündüm. Bu nedenle böyle bir organizasyon yaptık. Güzel bir şey oldu diye düşünüyorum" dedi. Ezgi Bilici ise ailesiyle birlikte Beğendik beldesinde çiftçilik yaptığını ifade ederek, "Aynı zamanda akaryakıt istasyonumuz da var. Yaptığımız işlerde, belde halkının çok sevdiği bir kişi oldum. Bu nedenle böyle farklı bir organizasyon ile beldemizden çıkmayı planladık. Hem kendimize güzel bir hatıra olsun istedik hem de gençlerimizi çiftçiliğe tekrardan adapte edebiliriz diye düşündük" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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