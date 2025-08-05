Turist Aşkı: Endonezyalı Gelin Yüksekova'da Evlendi - Son Dakika
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Yaşam

Turist Aşkı: Endonezyalı Gelin Yüksekova'da Evlendi

05.08.2025 16:29
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Endonezyalı Merya ve Hakkarili Rıdvan, İstanbul'da kaybolma sonrası aşklarını Yüksekova'da taçlandırdı.

İSTANBUL'da geldiği turist kafilesinden uzaklaşınca kaybolan, Endonezyalı Merya Hermawan (26) ile bu sırada kendisine yardımcı olan Hakkarili Rıdvan Durgun'un (32) arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çift, Yüksekova'da yapılan düğünle dünyaevine girdi. Hermawan, "Davetliler bana altın takıyorlar. Buranın halayını bile 2 günde öğrendim, çok mutluyum" dedi.

Yüksekova'da yaşayan Rıdvan Durgun, iş bulmak amacıyla 5 yıl önce İstanbul'a gitti. Burada tersane işçisi olarak çalışan Durgun, bir kafile ile 3 yıl önce turist olarak İstanbul'u gezmeye gelen Endonezyalı Merya Hermawan ile tanıştı. 3 yıl boyunca arkadaşlık yapan Durgun ve Hermawan hayatlarını birleştirmeye ve düğünlerini de Yüksekova'da yapmaya karar verdi. Çift, ilçede aile geleneklerine uygun düğün yaparak dünyaevine girdi. Durgun, Eşim İstanbul'a turist olarak gelmişti. Beraber gezdikleri gruptan uzaklaşıp kaybolunca benden yardım istedi. Ben de yardımcı oldum. Birlikte seyahat ettikleri kafileden birinin telefonu ile de irtibat kurdum. Sonra ise sosyal medyada mesajlaşarak arkadaşlığımızı sürdürdük. Merya'dan da tekrar Türkiye'ye gelmesini istedim ve evlenmeye karar verdik. Babamın vefat etmesi üzerine de düğünümüzü bir yıl erteledik. 3 ay önce ben de Endonezya'ya gittim ve ailesi ile tanıştım. Düğünümüzü memleketimiz Yüksekova'da örf ve adetlerimize göre yaptık. Çok mutluyum. Bundan sonraki yaşamımızı da İstanbul'da sürdüreceğiz dedi.

Merya Hermawan da büyük mutluluk yaşadığını belirterek, Eşimin daveti üzerine ikinci kez İstanbul'a geldiğimde birbirimizi daha yakından tanıma imkanı bulduk. Ailem de bu evliliği onaylayınca düğünümüzü yaptık. Davetliler bana altın takıyorlar. Buranın halayını bile 2 günde öğrendim, çok mutluyum dedi.

Görürüntü Dökümü

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-Düğünden detaylar

-Gelin damat halay çekmesi

-Davetlilerin halay çekmesi

-Halaydan detaylar

-Geline takılan altınlar

-Rıdvan Durgun ile röportaj

-Merya Hermawan ile röportaj

Haber Yaşar KAPLANYÜKSEKOVA (Hakkari),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Turist Aşkı: Endonezyalı Gelin Yüksekova'da Evlendi - Son Dakika

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