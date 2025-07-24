Türkiye'de sıcak hava rekoru getirdi! Bu kadarını kimse beklemiyordu - Son Dakika
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Yaşam

Türkiye'de sıcak hava rekoru getirdi! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Türkiye\'de sıcak hava rekoru getirdi! Bu kadarını kimse beklemiyordu
24.07.2025 16:38
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Yurt genelinde etkili olan aşırı sıcak hava, elektrik tüketimini rekor seviyeye taşıdı. 1 milyon 211 bin 289 megavatsaatle Türkiye'de günlük bazda tüm zamanların en yüksek elektrik tüketimi gerçekleşti. Artan klima kullanımı ve tarımsal sulamanın etkisiyle yaşanan bu artış, enerji altyapısını yeniden gündeme taşıdı. En yüksek tüketim saat 15.00'da yaşandı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin güncellenen verilerine göre, günlük bazda dün 1 milyon 217 bin 882 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 211 bin 289 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tüketimle günlük bazda en yüksek seviyede görüldü.

Türkiye'de günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulama, elektrik tüketiminde zirvenin görülmesinde etkili oldu. Elektrik tüketiminde daha önceki en yüksek seviye, 23 Temmuz 2024'te 1 milyon 208 bin 706 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye'de günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı

EN YÜKSEK ELEKTRİK TÜKETİMİ SAAT 15.00'DA OLDU

Dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 802 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 936 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye'de günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı

Türkiye, dün 15 bin 496 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 903 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Türkiye'de sıcak hava rekoru getirdi! Bu kadarını kimse beklemiyordu - Son Dakika

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