Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne Yeni Başkan - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne Yeni Başkan

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği\'ne Yeni Başkan

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), olağanüstü genel kurul toplantısıyla yeni döneme adım attı. Genel Merkezde gerçekleştirilen seçimlerde, genel başkanlık ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

26.11.2024 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Sinav, genel kurulda yapılan oylamayla TOFD'nin yeni dönem genel başkanı olarak seçildi. 2021 yılından bu yana TOFD Genel Müdürü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Sinav, başkanlık konuşmasında şunları söyledi: "25 yılı aşkın süredir omurilik felçlileri başta olmak üzere, tüm engelli gruplarının haklarını savunmak için mücadele ediyoruz. Engelli bireylerin eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan toplumsal farkındalığa kadar her alanda eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında gönüllülerimiz ve destekçilerimizle el ele vererek, engelleri kaldırıyor ve hayata katılımın önündeki tüm bariyerleri yıkıyoruz. Yeni dönemde de bu değerli mücadelemizi daha büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz."

Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih Sinav

Genel Başkan Yardımcısı

Tuğçe Curca

Genel Sekreter

Hülya Dinçel

Sayman

Zeki Dokgöz

Asil Üyeler

Onur Akar

Leyla Gökalp Koca

Mehmet Kavun

Denetleme Kurulu Başkanı

Sevgi Gemici

Asil Üyeler

Abdullah Akbaş

Niyazi Aslan

Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne Yeni Başkan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
14:19 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
21:08 Ümit Karan’ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
20:43 Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti
20:39 İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ’ın son görüntüleri İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri
20:27 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
20:10 Kaslarıyla gündeme gelen Demet Akalın gerçeği açıkladı: Ölümden döndüm, bir daha tövbe Kaslarıyla gündeme gelen Demet Akalın gerçeği açıkladı: Ölümden döndüm, bir daha tövbe
20:09 Müge Anlı’da kayıp kızını arayan adam sapık çıktı Müge Anlı'da kayıp kızını arayan adam sapık çıktı
19:59 Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu
19:52 Antalya’ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı Antalya'ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 15:19:43. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne Yeni Başkan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.