Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü - Son Dakika
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Yaşam

Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü

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Kasım ayında tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde geçirdiği zor günler nedeniyle psikolojisi bozulunca anoreksiya hastası oldu. Cezaevini protesto etmek için yemek yemeyen Candan 37 kiloya kadar düştü.

25.04.2024 11:44  Güncelleme: 12:30
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Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz sene kasım ayında 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı soruşturma kapsamında 'suç örgütüne üye olma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklandı. Cezaevini protesto eden Nihal Candan, hızla kilo kaybetmeye başladı.

"PSİKOLOJİSİ BOZUK, 'CENNETE GİTMEK İSTİYORUM' DİYOR"

Futbol dünyasını dolandıran banka müdürü Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan kardeşlerden Nihal Candan, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Daha önce anoreksiya olan ve tedavi gören Nihal Candan, cezaevi yönetimine tepki göstermek için yemek yemeyince 37 kiloya kadar düştü. Anoreksiya nevroza olan Candan'ın tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Avukat Kasım Ergün "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi.

Kızlarının sağlık durumundan endişe eden Umut Candan ile Hakan Candan ise acilen tedavi altına alınması gerektiğini söyledi.

Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü

NE OLMUŞTU?

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2021'de ülke genelinde farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç sattıklarını beyan eden ve mağdurlardan aldıkları paraları geri ödemeyen şüphelilerle ilgili soruşturma başlatmıştı. Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan Gülnihal Çiçek kardeşler ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyon kapsamında "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerin ardından 16 Kasım 2023'te sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.

Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü

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Son Dakika Yaşam Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Enis Demirağ: Gebersin çokta tın tın ikimizde bile değil 58 9 Yanıtla
  • Serkan Basar: ekmeği bol yesin kilo alır 42 5 Yanıtla
  • mr pıtırcık: fakirin ekmeğini yerse düzelir .. hep düzeltme olmaz 25 3 Yanıtla
  • Ali Kublay: Ayyyy ne omuşki cicisime 0 0 Yanıtla

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