Ulaş Gölü\'ndeki Kuraklık Tehlikesi

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde göçmen kuşların konaklama noktalarından olan Ulaş Gölü'nde temmuz ayı itibariyle başlayan kuraklık tehlikeli boyuta ulaştı. Gölün büyük bölümünde su çekilirken, bu alanlarda balık ölümleri yaşandı. Bu gelişme üzerine Sivas İl Özel İdaresi ve Ulaş Kaymakamlığı, gölün başka su kaynakları ile beslenmesi için çalışma başlattı.

Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü, başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakarmeke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl su seviyesindeki azalma nedeni ile kuraklık sinyali veren göl, baharda yağışlarla birlikte normale döndü. Bu yıl yağışların fazlalığıyla bahar aylarında tekrar doluluğa ulaşan göldeki sevindiren manzara kısa sürede tersine döndü.

GÖL KURUMAYA BAŞLADI

Baharda normale dönen göldeki su seviyesi, sıcakların etkisi ve su kaynaklarının azalmasıyla yeniden çekilmeye başladı. Temmuz ayı içinde başlayan çekilme Ağustos ile birlikte zirveye çıktı. Gölün ilçe merkezi tarafında yer alan kıyıdan su 200 metre civarında çekilirken, zeminde derin çatlaklar oluştu. Sudaki azalma ile birlikte göl çevresinde yaşayan kuş türlerinde de azalmalar olduğu görüldü. Gölün çekilen bölümlerinde toplu balık ölümlere gerçekleşti. Çatlak oluşan bölgelerde kalan balık kalıntıları da çevreye kötü kokular yaymaya başladı.

GÖL İÇİN CAN SUYU DEVREYE GİRDİ

Ulusal öneme haiz sulak alan olan gölün kurumaya başlaması üzerine Sivas Valiliği harekete geçti. İl Özel İdaresi ve Ulaş Kaymakamlığı'nın yaptığı ortak çalışma ile gölün yeni su kaynakları ile beslenmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede gölü besleyebilecek Tecer Irmağı başta olmak üzere uygun akarsulardan, göl yatağına su taşıyacak kanallar açılmaya başladı. Projenin devreye girmesiyle göldeki kurumanın önüne geçilmesi hedefleniyor.