Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı

Umre ziyaretinde bulunan bir adamın kafasına ansızın bir güvercin konması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde adamın, kuşun başına konduğu anda tebessüm ederek sakinliğini koruduğu ve adeta manevi bir huzur hissettiği görülüyor. O anlar kısa sürede milyonlarca kez izlendi.
