Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı

Haberin Videosunu İzleyin
20.10.2025 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı
Haber Videosu

Umre sırasında kafasına güvercin konan adamın tebessüm ettiği anlar, ''ilahi huzur'' yorumlarıyla sosyal medyada gündem oldu ve milyonlarca kez izlendi.

Umre ziyaretinde bulunan bir adamın kafasına ansızın bir güvercin konması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde adamın, kuşun başına konduğu anda tebessüm ederek sakinliğini koruduğu ve adeta manevi bir huzur hissettiği görülüyor. O anlar kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Sosyal Medya, Yaşam, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • y4gnvyjkw7:
    güvercini niye mozaiklediniz ajsjdnd 58 1 Yanıtla
    Aslı A:
    Benim tahminim resimde gözükseydi kimse merak edip haberi tıklamayacaktı onlarda mozaikleyip merak uyandırmak için yapmışlardır sırf haberi tıklasınlar diye 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimize özgü ırk Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Abdullah Öcalan’a neden “kurucu önder“ dedi Bahçeli ilk kez açıklık getirdi Abdullah Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

12:37
İmamoğlu’ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
12:13
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
12:07
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:16
Türkiye’nin en kilolu ve en uzun bebeği “Ali Atilla“ dünyaya geldi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği "Ali Atilla" dünyaya geldi
11:13
CHP’nin kurultay iptali davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 12:43:24. #7.11#
SON DAKİKA: Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.