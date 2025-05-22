Üniversite Öğrencisi Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı - Son Dakika
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Yaşam

Üniversite Öğrencisi Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı

22.05.2025 14:49
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YTÜ kampüsünde Gözde A., sokak köpeklerinin saldırısında bacağından yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL'da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yaşanan olayda, üniversite öğrencisi Gözde A. (22) sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda bacağından yaralanan Gözde A. hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili Yıldız Teknik Ünivrsitesi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Olay, 18 Mayıs Pazar günü saat 10.00 sıralarında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Davutpaşa Kampüsünde yaşandı. Kampüste otobüsten inen 2'nci sınıf öğrencisi Gözde A. gönüllü çalıştığı vakfa gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredeki bir kişi ve eşi, üniversite öğrencisinin çığlıklarını duyarak yardıma koştu. Gözde A. bu kişi tarafından araçla Bağcılar'da bir hastaneye götürüldü; ardından da kendi isteğiyle Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağındaki ısırıkların derin olduğu tespit edilen genç kıza, Acil Serviste tetanoz aşısı yapılarak müdahale edildi.

Konuyla ilgili Yıldız Teknik Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "YTÜ Davutpaşa Kampüsü yaklaşık bin 300 dönümlük bir alana sahiptir. YTÜ'de 40 bini aşkın öğrenci ve bin 800'e yakın akademik personel eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Kampüs içi lojmanlarda 500'ün üzerinde aile yaşamaktadır. Yıldız Teknopark'ın Davutpaşa yerleşkesinde 400'ün üzerinde firma faaliyet göstermekte ve 10 bine yakın çalışan görev yapmaktadır. Yıllardır devam eden başıboş ve saldırgan köpek sorununun çözümü için başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere ilgili kurumlara birçok kez başvuru yapılmıştır. Sadece son bir yılda İBB'ye 20'den fazla resmi yazı gönderilmiştir. Kampüsün geniş alanı nedeniyle belediye ekiplerinin müdahalesi zaman zaman yetersiz kalabilmektedir. 2023 yılında kampüs içerisinde bir Pati Yaşam Alanı oluşturulmuştur. Özellikle saldırgan ve öğrencilere tehdit oluşturan köpekler burada veteriner hekim ve teknikerler gözetiminde rehabilite edilmekte, aşıları yapılmakta ve düzenli mama ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bugün itibariyle bu alanda yaklaşık 70 köpek bulunmaktadır. Pati Yaşam Alanı sayesinde son 2 yılda kampüs içi köpek saldırılarında yüzde 90 oranında azalma sağlanmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca, " YTÜ öğrencimiz Gözde Adıyaman'a saldıran köpekler, Pati Yaşam Alanı dışında kampüste serbest şekilde dolaşan hayvanlar arasında yer almaktadır. Öğrencimiz ve ailesiyle olayın ilk anından itibaren iletişim kurduk, geçmiş olsun dileklerimiz ilettik, haklı olan mücadelesinde yanında olduğumuzu beyan ettik. Olay sonrası, İBB başta olmak üzere ilgili belediyelerle tekrar iletişime geçilmiş ve saldırgan köpekler rehabilitasyon amacıyla barınaklara götürülmüştür. Bazı hayvansever gruplar, Pati Yaşam Alanı'na karşı çıkarak köpeklerin kampüs içerisinde serbestçe dolaşmasını talep etmektedir. Ancak YTÜ, öğrencilerin ve çalışanların eğitim ve çalışma güvenliğini sağlamak adına bu konuda yeni ve kalıcı önlemler almaya kararlıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Üniversite Öğrencisi Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı - Son Dakika

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