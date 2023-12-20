Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü

Metafizik uzmanı Beytullah Şentürk, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Annesinin büyü nedeniyle ölmesi sonucu bu işe girdiğini ve tüm büyücüleri yok etmeye çalıştığını söyleyen Şentürk, Şentürk, Bulgaristan Başbakanı'na yapılan Kabala büyüsünü bozduktan sonra burnunun kanadığını ve en büyük büyünün bu olduğunu dile getirdi.

"ANNEMİ BÜYÜ ÖLDÜRDÜ"

Diyanetten metafiziğe geçiş sürecini anlatan Şentürk, "Annem beni doğururken rahatsızdı. Annem 40 yaşında vefat etti. O dönem rahatsızlığı hastalığı bulunamadı. O zamanlar 16-17 yaşlarındaydım. Annem sürekli 'Üzerimde büyü var' deyip duruyordu. Çeşitli hocalara gidiyorlardı. Kağıtlara bir şeyler yazıyorlardı ancak annem düzelmiyordu. Sonuç itibariyle annem düzelmedi. Ben de bunun üzerine araştırma yapmaya başladım. Annem yüzde yüz büyüden öldü. Bunu Karadeniz'de bilmeyen yok. Büyü yapanın karşısına mezarda bulduğum materyalle çıktım. Başta inkar etse de 'Aynı şey size geri iade edilecek' dediğim zaman korktu ve kendisi büyü yaptığını söyledi. Bende bu süreçten sonra bir his oluştu. Nerede ne kadar büyücü varsa yok etmek için 24 senedir mücadele veriyorum. Annemden sonra bu his bende oluştu."

"BÜYÜ BOZMAK RAHMANİ, BÜYÜ YAPMAK ŞEYTANİ"

Şentürk, "Büyüyü bozan büyüyü yapmayı da bilir" sözleri üzerine "Büyü bozarken Rahmani'den güç alınır ama büyü yapmak şeytani bir güçtür. İkisi çok farklı." dedi. "Büyü ile musallatın farkı nasıl anlaşılır?" sorusuna Beytullah Şentürk " Arasındaki fark şudur. Birine materyalle büyü yapılmıştır. Diğerine ise aşık cin olabilir. Büyüden dolayı musallat da var. Ya da kendiliğinden gelen musallat da var. Ama bunun tabi sebebi var." dedi.

"BULGARİSTAN BAŞBAKANI'NIN BÜYÜSÜNÜ BOZDUM, BURNUM KANADI"

Beytullah Şentürk sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun "Bir insanda büyü yada musallatın olduğu nasıl anlaşılır" sorusuna "Sizde kesinlikle var. Sizde büyü var ancak direkt size yapılmış bir büyü değil" cevabını verdi.Şentürk "Ben Bulgaristan Başbakanı'nın 'Kabala büyüsünü' bozduğumda burnumdan kan geldi. 3 gün kendime gelemedim. En büyük büyü Kabala büyüsüdür. Çözülemeyecek büyü yoktur ama ilmini bilmek lazım. Çok yol almak lazım" dedi.

Büyü ritüellerinde taciz hakkında çarpıcı noktalara değinen Beytullah Şentürk, "Bağlama büyüsü mümkün mü?", "Büyü yapıldığını anlamanın yöntemi nelerdir?" gibi sorulara da cevap verdi.