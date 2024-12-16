Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor - Son Dakika
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Yaşam

Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor

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Kahramanmaraş merkezli depremde aile üyelerinden 11 kişiyi kaybeden ünlü oyuncu Uğur Aslan'ın eşiyle birlikte depremzedelerin market borçlarını kapattığı ortaya çıktı. Bir röportaj esnasında konuyla ilgili soru yöneltilmesi üzerine Aslan, ''Çok şükür imkanımız var destek oluyoruz. Bu konuyu kapatalım'' dedi.

16.12.2024 15:44  Güncelleme: 16:07
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Geçtiğimiz yıl final yapan reyting rekoru kıran dizilerden Yargı'da Komiser Eren rolüne hayat veren ve hafızalara kazınan Uğur Aslan ve dizinin senaristi eşi Sema Ergenekon yaptıkları yardımlarla gönülleri fethetti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde aile üyelerinden 11 kişiyi kaybeden Uğur Aslan, önceki akşam bir mekan çıkışı eşiyle birlikte kameraların karşısına geçti. 2. Sayfa'ya özel açıklama yapan çiftin, depremzedeler için yaptığı bir yardım da ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor

KONUŞULMASINI İSTEMEDİ

Muhabirin "Bakkal bakkal dolaşıp depremzede ailelerin borçlarını kapatıyormuşsunuz" demesi üzerine şaşıran Uğur Aslan, "Demeyin onu ya. Bu çok marifet değil. Günümüzde zaten olması gereken hal bir iltifatla karşılanır oldu ya o bana tuhaf geliyor. Çok şükür imkanımız var destek oluyoruz. Bu konuyu kapatalım" dedi.

Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor

Kahramanmaraş, Uğur Aslan, Magazin, Yaşam, Aile, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Fahri Sağgül:
    Tebrik ederim Allah kabul etsin yolunuz bahtınız açık olsun ülkemizin böyle duyarlı insanlara ihtiyacı var 133 5 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    önce duyulsun, sonra konuyu kapat tabii 15 105 Yanıtla
  • Murat Akat:
    bravo Uğur bey ve eşine taktir ediyorum kendilerini 97 2 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    maşallah. Allah razı olsun 86 2 Yanıtla
  • Bu Kim:
    bilmem neyi koruma dernegi degilde böyle halka faydaniz olsun helal 77 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne Ünlüsü Bu ?? Göstermelik 0 71 Yanıtla
  • Osman Gelçik:
    sıkıntı yok efendimiz hayırda yarışın buyurmuş 52 1 Yanıtla
  • Gokhan Karabulut:
    helal sana 38 0 Yanıtla
  • Enver Üçar:
    eskisi gibi değil hayır yayalım diyer ünlüler de yapsın bari 34 0 Yanıtla
  • agrasif laz:
    EN GUZEL HAYİR GİZLİ HAYİRDİR PEYGAMBERİMİZ BİLE DİYOR BİR ELİN VERDİGİNİ OBUR EL BİLMİCEK 29 5 Yanıtla
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