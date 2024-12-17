Vedat Milor, İBB Kent Lokantası'nda görüntülendi - Son Dakika
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Yaşam

Vedat Milor, İBB Kent Lokantası'nda görüntülendi

Vedat Milor, İBB Kent Lokantası\'nda görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde ünlü bir lahmacuncuda görüntülenmesine verdiği tepkiyle gündeme gelen ünlü gurme Vedat Milor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar'da bulunan Kent Lokantası'nda görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Milor'un yemekleri değerlendirmek için geldiği öne sürüldü.

17.12.2024 14:30
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İstanbul'da bir lokantaya gidip video çeken Vedat Milor, dükkan sahibini "fotoğrafının izinsiz çekildiğini" söyleyerek azarlamıştı. Milor'un esnafın sözünü "Medeniyetten uzaklaşıyorsun" diye kesmesi ve hiç söz hakkı vermemesi tepkiyle karşılanmıştı.

Lahmacuncuda yaşadığı olayla çok konuşulan Milor, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar'da bulunan Kent Lokantası'nda görüntülendi. Milor'un yemekleri değerlendirmek için geldiği öne sürüldü. Konuyla ilgili ünlü gurmeden açıklama gelmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kent Lokantası, Vedat Milor, Gastronomi, İstanbul, Üsküdar, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vedat Milor, İBB Kent Lokantası'nda görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Oğuz Kuru:
    Vay aç Vedat milletin ekmeğinde yemeğinde Gözün mü var 11 7 Yanıtla
  • Murat Çil:
    aç köpek gittiği her yerde bedavadan yiyor içiyor parası yok en son terslediler zavallı gitmiş şimdi kent lokantasına 8 7 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    Vedat abi halktan biri gibi olduğunu her fırsatta bize gösteriyor babadır candır 3 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gereksiz Şahıs 5 3 Yanıtla
  • servet esen:
    keşke herkes Vedat milor gibi karakterli duyarlı birisi olsa herkes gömmeye çalışıyor ben de size gömeyim siz bundan anlarsınız 3 3 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Çekmeyin fotoğrafını skr belanızı ben söyleyim 5 0 Yanıtla
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