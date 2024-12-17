Vedat Milor, İBB Kent Lokantası\'nda görüntülendi

Yaşam

İstanbul'da bir lokantaya gidip video çeken Vedat Milor, dükkan sahibini "fotoğrafının izinsiz çekildiğini" söyleyerek azarlamıştı. Milor'un esnafın sözünü "Medeniyetten uzaklaşıyorsun" diye kesmesi ve hiç söz hakkı vermemesi tepkiyle karşılanmıştı.

Lahmacuncuda yaşadığı olayla çok konuşulan Milor, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar'da bulunan Kent Lokantası'nda görüntülendi. Milor'un yemekleri değerlendirmek için geldiği öne sürüldü. Konuyla ilgili ünlü gurmeden açıklama gelmedi.