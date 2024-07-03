Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı - Son Dakika
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Yaşam

Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı

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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı bir programda sosyal medya üzerinden çok sayıda kişinin sarığını sorması üzerine, "Kafamı sıcak tutuyor. Gavurların yaptıkları kumaşlar bize helaldir ama onlar gibi kullanmak haramdır. Takılmamak lazım." açıklamasını yaptı.

03.07.2024 10:47
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bir programa katılarak soruları yanıtladı.

Her zaman taktığı sarıklar ile dikkat çeken Ünlü'nün bu kez taktığı sarık sosyal medyada gündem oldu. Ünlü bir İngiliz marka kumaş olduğu iddia edilen sarık Mahmut Ünlü'ye soruldu.

''GAVURLARIN YAPTIKLARI KUMAŞLAR BİZE HELALDİR AMA ONLAR GİBİ KULLANMAK HARAMDIR''

Kendisine bu soru sorulduğunda Ünlü, "Bilmiyorum. Kafamı sıcak tutuyor. Gavurların yaptıkları kumaşlar bize helaldir ama onlar gibi kullanmak haramdır. Takılmamak lazım." dedi.

Ünlü'nün taktığı sarığın değerinin 25 bin lira civarı olduğu söyleniyor.

Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı

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Son Dakika Yaşam Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kemal Demir: Yiyin efendiler bakalım ahirette ne yapacaksınız. Peygamber efendimizin hayatının kıyısından bile geçmiyorsunuz . Ne bu gösteriş ne bu lüks evler arabalar? 27 5 Yanıtla
  • sait turk: valla Burbery pekte ucuz değil!! 19 1 Yanıtla
  • ferhat eser: hahahaha :))) 4 0 Yanıtla
  • Musa Uygun: Size gelince her şey ak her şey helal 2 0 Yanıtla

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