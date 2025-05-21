Yağmur Denli'den Afrika'ya Doğum Günü Yardımı - Son Dakika
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Yaşam

Yağmur Denli'den Afrika'ya Doğum Günü Yardımı

Veteriner Yağmur Denli, doğum günü bağışlarıyla 5 bin Afrikalı çocuğun ihtiyaçlarını karşıladı.

21.05.2025 12:50
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ANKARA'da veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli (38), doğum günü kutlaması kapsamında topladığı yaklaşık 300 bin lira ile Afrika'ya gidip, derneğin de desteğiyle yaklaşık 5 bin çocuğun kıyafet, oyuncak, yemek ve sağlık ihtiyaçlarını karşıladı.

Yaklaşık 16 yıldır engelli ve bakıma muhtaç sokak hayvanları tedavisini üstlenip, yuva sahibi yapan veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, 38'inci doğum günü kutlamasını Afrikalı çocuklar için bağış kampanyasına dönüştürdü. Denli, sosyal medyada duyurduğu kampanya kapsamında yapılan bağış ve hediyeleri üyesi olduğu 'Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin fonunda topladı. Denli, Afrika'ya gidip fonda toplanan yaklaşık 300 bin lira ve derneğin desteğiyle yaklaşık 5 bin çocuğa ulaştı. Denli, çocukların kıyafet, oyuncak, yemek ve sağlık ihtiyaçlarını karşıladı. Denli, engelli 5 çocuğa da tekerlekli sandalye hediye etti.

'HAYALİM GERÇEK OLDU'

Denli, uzun süredir planladığı projeyi hayata geçirdiğini söyleyerek, "Bu üyesi olduğum dernek ile kimsesiz çocuklara sahip çıkmaya çalıştığımız bir çevre oluştu. Onlarla birlikte hayalim hep Afrika'ya gitmekti. Doğum günümde de bana gelen hediyeleri Afrika'da bulunan çocuklara götürme kararı aldık. Çevremdeki eşim, dostum hepsi sağ olsunlar doğum günü hediyelerimin ücretlerini oradaki çocuklara birer hediye olarak gönderdi. ve ne kadar çok çocuğa ulaşırsak o kadar çok mutlu olacağımızı düşündük. Ben derneğin peşine takılıp açıkçası onlarla birlikte gittim. Gittiğimiz yerler Afrika'nın böyle kırsal kesimleri, gerçekten el değmemiş 'bakir' dedikleri yerlerdi. Çünkü elektrik, su, hiçbir şey yok. Giyim, yemek hiçbir imkanları yok maalesef, oyuncakları yok. Böyle pet şişelerden, taşlardan oyuncak arabalar yapmışlar ve onlarla oyun oynamaya çalışıyorlar ve o kadar güzel sahip çıkıyorlar. Kıyaslayabilecekleri herhangi bir şey olmadığı için de bütün şartlara rağmen çok mutlular" dedi.

'ALDIĞIM EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ'

Afrika'daki çocuklara karşı farklı hassasiyet beslediğinin altını çizen Denli, "Buralara çok gidip yardım eden, destek olan insanlar var; ama burada artık kalıcı bir çözüm olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü çocukların hiçbir suçu yok. Benim bu hayatta aldığım en güzel doğum günü hediyesi Afrika'daki çocuklar ile birlikte olmaktı. Gerçekten arkadaşlarım bu konuda çok çok daha hassas davrandılar ve bir sürü çocuğa ulaştık. 5 bin çocuğa ulaştık diyebilirim. Oyunları, oyuncakları, yemekleri, giyimleri, her şeylerini karşılayabildik. Engelli çocuklar vardı orada. İmkan olmadığı için tekerlekli sandalyeleri yoktu. Bizde elimizden geldiği şekilde onlara 5 adet tekerlekli sandalye imkanı sağladık" diye konuştu.

Denli, iyiliklerin doğru insanlara ulaşması için aracı olduğunu söyleyerek, "Orada doğum günümü kutlamak kelimelerle ifade edebileceğim bir durum değil. Çünkü böyle boğazım düğümlendi. Doğum günü pastamı onlarla yemiş olmak ve onlarla kutlamış olmak inanılmaz tarifsiz. Ben bu duygunun üzerine daha tatmin edici bir duygu tanımıyorum ve hayatımda aldığım en güzel doğum günü hediyesi bu oldu" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, İnsan Hakları, Doğum Günü, Afrika, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yağmur Denli'den Afrika'ya Doğum Günü Yardımı - Son Dakika

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