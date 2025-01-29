Megakent İstanbul'da milyonlarca vatandaş lapa lapa bir kar yağışına hasret kalırken son dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yakında düşmesi bekleniyor.
Sıcak havanın etkisini hafta sonuna kadar sürdüreceğini belirten CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 5 Şubat itibarıyla hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve birçok bölgede kar yağışının görüleceğini duyurdu.
Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava dalgasının özellikle 5-10 Şubat tarihleri arasında etkili olacağını belirtti. Marmara Bölgesi'nde, özellikle doğu kesimlerinde kar yağışı beklendiğini ifade eden Şen, İstanbul'un doğu bölgelerinde de kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.
Prof. Dr. Orhan Şen, Karadeniz Bölgesi'nin tamamında kar yağışlarının etkili olacağını, İç Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıkların ciddi şekilde düşerken kar yağışının geniş bir alanı kapsayacağını belirtti. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise özellikle doğu kesimlerde yoğun kar yağışlarının beklendiğini vurguladı. Öte yandan Şen, hava sıcaklıklarının bu haftaya kıyasla yaklaşık 10 derece birden düşeceğini ifade etti.
Son Dakika › Yaşam › Yalancı bahara veda edin, İstanbul'a lapa lapa kar yağışı için tarih verildi - Son Dakika
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