Yalancı bahara veda edin, İstanbul\'a lapa lapa kar yağışı için tarih verildi

Yaşam

Katil de kurbanlar da yan yana

Megakent İstanbul'da milyonlarca vatandaş lapa lapa bir kar yağışına hasret kalırken son dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yakında düşmesi bekleniyor.

5 ŞUBAT'TAN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Sıcak havanın etkisini hafta sonuna kadar sürdüreceğini belirten CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 5 Şubat itibarıyla hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve birçok bölgede kar yağışının görüleceğini duyurdu.

Prof. Dr. Orhan Şen.

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava dalgasının özellikle 5-10 Şubat tarihleri arasında etkili olacağını belirtti. Marmara Bölgesi'nde, özellikle doğu kesimlerinde kar yağışı beklendiğini ifade eden Şen, İstanbul'un doğu bölgelerinde de kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Prof. Dr. Orhan Şen, Karadeniz Bölgesi'nin tamamında kar yağışlarının etkili olacağını, İç Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıkların ciddi şekilde düşerken kar yağışının geniş bir alanı kapsayacağını belirtti. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise özellikle doğu kesimlerde yoğun kar yağışlarının beklendiğini vurguladı. Öte yandan Şen, hava sıcaklıklarının bu haftaya kıyasla yaklaşık 10 derece birden düşeceğini ifade etti.