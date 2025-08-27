Yalova'da merkeze bağlı Safran köyünde yaşayan bir kişi, evinin bahçesinde insan yüzünü anımsatan bir örümcekle karşılaşınca, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Türkiye'nin farklı noktalarında da daha önce görülen örümceğin 'İnsan yüzlü örümcek' olarak adlandırılan 'Köşeli yengeç örümceği' olduğu bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi çekti.
Latince isminin "Palearktik Thomisus Onustus" olduğu ifade edilen örümceğin kamuflaj yeteneğiyle çiçeklerin üstünde avını beklerken renk değiştirebildiği kaydedildi.
Son Dakika › Yaşam › Yalova'da görülen 'insan yüzlü örümcek' şaşırttı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?