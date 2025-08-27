Yalova'da görülen 'insan yüzlü örümcek' şaşırttı - Son Dakika
Yalova'da görülen 'insan yüzlü örümcek' şaşırttı

Yalova'da görülen 'insan yüzlü örümcek' şaşırttı
27.08.2025 17:30
Yalova'da bir evin bahçesinde 'İnsan yüzlü örümcek' olarak adlandırılan 'Köşeli yengeç örümceği' görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Yalova'da merkeze bağlı Safran köyünde yaşayan bir kişi, evinin bahçesinde insan yüzünü anımsatan bir örümcekle karşılaşınca, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yalova'da İnsan Yüzlü Örümcek Görüldü

TÜRKİYE'NİN FARKLI NOKTALARINDA DA GÖRÜLÜYOR

Türkiye'nin farklı noktalarında da daha önce görülen örümceğin 'İnsan yüzlü örümcek' olarak adlandırılan 'Köşeli yengeç örümceği' olduğu bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi çekti.

Yalova'da İnsan Yüzlü Örümcek Görüldü

AVINI BEKLERKEN RENK DEĞİŞTİREBİLİYOR

Latince isminin "Palearktik Thomisus Onustus" olduğu ifade edilen örümceğin kamuflaj yeteneğiyle çiçeklerin üstünde avını beklerken renk değiştirebildiği kaydedildi.

Yalova'da İnsan Yüzlü Örümcek Görüldü
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3-sayfa, Yalova, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Yalova'da görülen 'insan yüzlü örümcek' şaşırttı

