Yangın Güvenliği Uzmanı: Yapılar Yangına Dirençli Tasarlanmalı

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TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, yapıların mimari proje aşamasında yangına dirençli olarak tasarlanması gerektiğini söyledi. Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin ölümü, 32 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan yangına dikkat çeken Bal, "Son yaşadığımız Bolu'daki otel yangınında da gördüğümüz gibi yapının ana strüktürünün ve dış kaplama malzemesinin yangına dirençli halde olması gerekiyor" dedi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan, 10 kişinin öldüğü 32 kişinin de yaralandığı yangın sonrası, yapı güvenliği yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili konuşan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, yapıların mimari proje aşamasında yangına dirençli olarak tasarlanması gerektiğini söyledi. Bal, "İnsanların olası bir yangın felaketinde yapıyı terk edebilecek pozisyonda yangın kaçışlarının bulunması gerekiyor. Yangın kaçışlarıyla ilgili de aslında son yaşadığımız Bolu'daki otel yangınında da gördüğümüz gibi yapının ana strüktürünün ve dış kaplama malzemesinin yangına dirençli halde olması gerekiyor. Burada tabii ki ahşap, çelik gibi malzemelerin aslında yangına dirençli olmadığını biliyoruz ve genellikle hem binanın ana strüktürünün yani ana taşıyıcısının hem de binanın dış cephe kaplamasının yangına dirençli malzemelerden yapılması gerekiyor. Biz mesela binalara yalıtım malzemeleri kullanıyoruz, petrol türevli malzemeler. Bunların genellikle yangına dirençli olmadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Aynı şekilde kullanılacak malzeme eğer ahşapsa, ahşabın özel önlemler alınarak, yalıtılarak kullanılmasında çok büyük fayda var" dedi.

'YANGIN KAÇIŞ MESAFELERİ İYİ AYARLANMALI'

Binalarda yangın kaçış mesafelerinin de uygun ayarlanması gerektiğine değinen Bal, "Binalarda bir kere bizim pasif yöntemler dediğimiz yangın kaçış mesafelerinin uygun ayarlanması gerekiyor ki; otel gibi insanların yoğun olarak bulunduğu mekanlarda yani kalabalık mekanlarda bu durum biraz daha önem kazanıyor. Sadece yangın kaçış mesafeleriyle bu problemi çözemezsiniz. Bunun dışında yani binanın ana malzemesi, yangına dirençli olsa dahi yangın kaçışlarıyla ilgili konuların yangın merdivenlerinin buna uygun tasarlanması gerekiyor. Biz birçok projede yangın merdivenlerinin maalesef çelikten yapıldığını görüyoruz. Çelik yangın anında iyi bir malzeme değil. Çünkü etkisini ısı etkisiyle hızlı bir şekilde kaybettiği için malzeme bir anda kendini bırakıp eriyor aslında öyle diyelim, dolayısıyla bu da kuvvet kaybı sebebiyle malzemenin çökmesiyle karşılanıyor" diye konuştu.

'YANGIN MERDİVENİ İÇİN ÇELİK TERCİH EDİLMEMELİ'

Yangın merdivenleri için betonarme malzemelerinin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Bal, "Yangın merdivenleri betonarme genellikle tercih ediliyor olması gerekiyor, yangın için iyi bir malzemedir. Çelik kesinlikle olmaması gerekiyor ve duman tahliyesine müsaade etmesi gerekiyor. Yani yangın kaçış anında da ortamın belli genişliklerde, geometrik koşulların sağlanması gerekiyor. Örneğin yangın merdivenlerinde minimum 120 santim genişlikte olması gerekiyor. Duman tahliyesi için açık alanlarının bulunması gerekiyor ve dediğim gibi kesinlikle çeliğin kullanılmaması gerekiyor. Çelik kullanılacaksa muhakkak bunun da alçı gibi malzemelerle ya da beton gibi malzemelerle yalıtılması gerekiyor" dedi.

'DIŞ CEPHENİN DİRENÇLİ HALE GETİRİLMESİ ŞART'

Yapıların dış cephelerinde kullanılan malzemelerin de yangın için önem arz ettiğine dikkat çeken Bal, "Yapının dış cephesi burada çok önem arz ediyor. Dış cephede kullandığınız malzemelerin yine biz görüyoruz ki alüminyum cepheler çok yaygınlaştı ya da işte ahşap cepheler, ahşabın kullanılması yaygınlaştı. Ama burada ya yangına dirençli ahşap ya da özellikle alüminyum gibi malzemeler kullanılacaksa bunların kesinlikle yanmayan yani yangına dirençli A1 sınıfı dediğimiz malzemelerle dirençli hale getirilmesi şart" ifadelerini kullandı.