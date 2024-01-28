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Yargıtay, kocanın duş almamasını boşanma nedeni saydı - Son Dakika
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Yargıtay, kocanın duş almamasını boşanma nedeni saydı

Ankara'da bir kadın, duş almayan ve haftada sadece bir iki kez dişlerini fırçalayan kocasına boşanma davası açtı. 19'uncu Aile Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti çifti boşayıp, kişisel temizliğine dikkat etmeyen kocayı 500 bin lira tazminata mahkum etti. Karar, Yargıtay 2. Dairesi tarafından da onanarak kesinleşti. Yargıtay kararında, davalı kocanın kişisel temizliğine dikkat etmemesi, ter kokması gibi boşanmaya neden olaylarda tam kusurlu, kadının ise kusursuz olduğuna hükmetti.

Yargıtay, kocanın duş almamasını boşanma nedeni saydı
28.01.2024 - 16:17,  Güncelleme: 16:20
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Ankara'da yaşayan A.Y., eşi C.Y.'nin duş almayıp aynı kıyafetleri 5 gün giymesi ve haftada sadece bir iki kez dişlerini fırçalayarak kişisel temizliğine dikkat etmediğini öne sürerek, boşanma davası açtı. 19'uncu Aile Mahkemesi'nde görülen davada A.Y. kocası hakkındaki iddiaları şahitleriyle de kanıtladı. Mahkeme, C.Y.'yi tam kusurlu bulup boşanmalarına karar vererek 500 bin lira tazminata hükmetti. Mahkemenin kararı hukuka uygun bulunarak Yargıtay 2. Dairesi tarafından da onandı.

500 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, C.Y.'yi tam kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi ve 500 bin lira tazminata mahkum etti. Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulunan karar, Yargıtay 2. Dairesi tarafından da onanarak kesinleşti. Yargıtay kararında, davalı kocanın kişisel temizliğine dikkat etmemesi, ter kokması gibi boşanmaya neden olaylarda tam kusurlu, kadının ise kusursuz olduğuna hükmetti.

Yargıtay, kocanın duş almamasını boşanma nedeni saydı

"DAVALI TARAF DUŞ YAPMIYORDU"

A.Y.'nin avukatı Senem Yılmazel, tazminat kararının da onandığını belirterek, "Medeni kanunumuzda boşanma nedenleri özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak ikiye ayrılır. Genel boşanma nedenleri ortak hayatı çekilmez hale getiren her nedendir. Emsal vermem gerekirse müvekkilimiz için açtığımız boşanma davasında boşanma nedeni karşı tarafın kişisel temizliğine dikkat etmemesiydi. Davalı taraf duş yapmıyordu, yani çok az duş yapıyordu. Haftada bir iki kez dişlerini fırçalıyordu. Bu nedenle biz bir boşanma davası açtık. İlk derece mahkemesi davalı tarafın tam kusurlu olduğuna davacının ise kusursuz olduğuna karar verdi. Bizim talebimiz maddi manevi tazminat talepli bir boşanma davasıydı. 500 bin lira da müvekkilime tazminat ödenmesine karar verdi. Bu karar üst mahkemelere gitti. İlk önce Bölge Adliye Mahkemesi'nden geçti. Daha sonra da Yargıtay kararıyla kesinleşti." dedi.

"AYNI KIYAFETİ BEŞ GÜN BOYUNCA GİYİYOR"

A.Y.'nin söz konusu iddialarını tanık beyanlarıyla kanıtlandığını belirten avukat Yılmazel, "Davacı ve davalının ortak arkadaşları vardı. Bir de davalı tarafın iş yerinde çalıştığı mesai arkadaşları tanık olarak mahkemeye geldiler. Mesaide ter koktuğunu, aynı kıyafeti beş gün üst üste giydiğini ifade ettiler. Bu şekilde tanık beyanlarıyla dava kanıtlanmış oldu. Eşlerin ortak hayatın sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Davranışlar nedeniyle ortak hayat çekilmez hale gelirse diğer tarafın boşanma davası açma hakkı oluyor. Bu duruma eş değil kimse katlanmaz. İnsan ilişkilerinde hepimiz özen göstermeliyiz. Bu nedenle gerek davranışlarımıza, gerek temizliğinizi özen göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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