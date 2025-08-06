Yavru Leylek Koruma Altına Alındı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, anne ve babası elektrik tellerine çarpıp öldüğü değerlendirilen yavru leylek, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından koruma altına alındı. Henüz 1 aylık olan yavru leylek, uçmayı öğrendikten sonra, Afrika'ya göç etmesi için doğaya salınacak.

Germencik'in Turanlar Mahallesi'nde, geçen hafta elektrik direklerinin üzerine kurulu olan yuvaların birinden yere yavru leylek düştü. Henüz bir aylık olan yavru leyleği bulan mahalle sakinleri, durumu mahalle muhtarı Himmet İzmir'e bildirdi. Muhtar Himmet İzmir'in haber vermesi üzerine Turanlar Mahallesi'ne giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yavru leyleği teslim aldı. Anne ve babası elektrik tellerine çarparak öldüğü tahmin edilen yavru leylek, uçma yeteneği kazanana kadar EKODOSD gönüllülerinin koruması altında olacak. Yavru leylek daha sonra Afrika'ya göç etmesi için doğaya salınacak.

'KUŞADASI'NA DA İLK DEFA LEYLEKLER YUVA YAPTI'

Yavru leyleğin ilk günlerde çok zayıf ve güçsüz olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Maalesef yaz aylarında bu tür olayları çok yaşıyoruz. Yavru leyleğin anne ve babasının elektrik tellerine çarparak öldüğünü düşünüyoruz. Yavru leyleği burada biraz daha besleyip, gücünü kazanmasını sağlayacağız. Daha sonra uçma alıştırmaları yaptırıp, diğer leyleklerle birlikte göç etmesi için doğaya salacağız. Bu arada müjdeli bir haber vermek istiyorum. Kuşadası'na da ilk defa bir çift leylek yuva yaptı. Ancak yuvada henüz yumurta yok. Kuşadası biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin bir yer. Bu zenginliği korumak zorundayız" diye konuştu.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN/ KUŞADASI (Aydın),