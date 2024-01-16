Yeni bebek sahibi olan bir çifte komşuları tarafından büyük bir sürpriz yapıldı. Kimi komşuları çiftin evine yiyecek bırakırken, kimisi de evin önünü temizleyerek yardımcı oldu. Bu hoş sürpriz, komşuluk ilişkilerinin sıcaklığını ve dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.
Yurtdışında kaydedilen görüntülerde yeni bebek sahibi olan çifte, hastane sonrası eve dönmelerini bekleyen komşuları tarafından büyük sürprizler hazırlandı. Yeni ebeveyn olan çifti rahatsız etmek istemeyen komşular, kapının önüne bebek malzemeleri ve yiyecek bıraktı.
Bazı komşular elinde balonlarla kapıya gelirken bazıları ise bahçede biriken karı temizledi. Yürek ısıtan anlar ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Yaşam › Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi - Son Dakika