Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi

Bahçeli\'den, Livaneli ve İmamoğlu\'na ağır mı ağır sözler

Yeni bebek sahibi olan bir çifte komşuları tarafından büyük bir sürpriz yapıldı. Kimi komşuları çiftin evine yiyecek bırakırken, kimisi de evin önünü temizleyerek yardımcı oldu. Bu hoş sürpriz, komşuluk ilişkilerinin sıcaklığını ve dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

HASTANE DÖNÜŞÜ BÜYÜK SÜRPRİZ

Yurtdışında kaydedilen görüntülerde yeni bebek sahibi olan çifte, hastane sonrası eve dönmelerini bekleyen komşuları tarafından büyük sürprizler hazırlandı. Yeni ebeveyn olan çifti rahatsız etmek istemeyen komşular, kapının önüne bebek malzemeleri ve yiyecek bıraktı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bazı komşular elinde balonlarla kapıya gelirken bazıları ise bahçede biriken karı temizledi. Yürek ısıtan anlar ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.