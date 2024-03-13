Z kuşağının yeni çılgınlığı: Brokoli ile çil yapma trendi Türkiye'de de yayılıyor! - Son Dakika
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Yaşam

Z kuşağının yeni çılgınlığı: Brokoli ile çil yapma trendi Türkiye'de de yayılıyor!

Z kuşağının yeni çılgınlığı: Brokoli ile çil yapma trendi Türkiye\'de de yayılıyor!

Z kuşağı, brokoli ile çil yapma trendini Türkiye'ye getirdi. Sağlıklı bir yaşam için önerilen brokoli, makyajda kullanılmaya başlandı. TikTok ve Instagram'da fenomenler, brokoli ile sahte çiller oluşturuyorlar. New York'lu Z kuşağı üyesi Paulina Reitman'ın videosu 170 bin, İsveçli model Cajsa Wessberg'in paylaşımı ise 600 bin beğeni aldı. Türkiye'de de bu trend hızla yayılıyor. Yaratıcı bir makyaj deneyimi olarak kabul edilen bu trend, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

13.03.2024 16:25  Güncelleme: 16:34
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Z kuşağının yeni çılgınlığı: Brokoli ile çil yapma trendi Türkiye'de de yayılıyor!

Sağlıklı bir yaşam için önerilen brokoli, artık beklenmedik bir şekilde popülerlik kazanıyor. Özellikle Z kuşağından birçok kişi, makyajda bu sebzeyi tercih ediyor. TikTok ve Instagram gibi platformlarda fenomenler, brokoli kullanarak sahte çiller oluşturuyorlar. Yüzlerine bronzlaştırıcı sürerek çekici buldukları noktalara bu sebzeyi ekleyerek kendilerini daha çekici hale getiriyorlar.

New York'lu Z kuşağı üyesi Paulina Reitman, TikTok'ta paylaştığı videoda brokoliyi yanaklarına sürerken "Şu anda gerçekten deli gibi görünüyorum" diyor ve video 170 binden fazla kişi tarafından izleniyor. İsveçli model Cajsa Wessberg de Instagram'da 600 binden fazla beğeni alıyor.

Türkiye'de de bu trend yayılıyor. Birçok yayın organının muhabiri bu trendi deneyerek test ediyor. Cosmopolitan'dan Lia Mappoura, sonucun etkileyici olduğunu ancak bunu düzenli olarak yapmayacağını belirtiyor. Metro'dan Rachel Charlton-Dailey ise tekrar deneyebileceğini söyleyerek "Şimdi brokoliyi temizleyip fırına atma zamanı" diyor.

Brokoli ile çil yapma trendinin popüler hale gelmesiyle ilgili bir anekdot, geçen yaz Alanya'da yaşayan Takwa Larsen'in kına kalemiyle çil yapmaya çalıştığı ve kötü bir sonuç aldığı viral hikayesini hatırlatıyor. Bu trend, gençler arasında yaratıcı bir makyaj deneyimi olarak kabul ediliyor ve sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Z kuşağından yeni trend: Brokoli ile çil yapma modası, tüm dünyada hızla yayılıyor
Z kuşağından yeni trend: Brokoli ile çil yapma modası, tüm dünyada hızla yayılıyor
Z kuşağından yeni trend: Brokoli ile çil yapma modası, tüm dünyada hızla yayılıyor

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Son Dakika Yaşam Z kuşağının yeni çılgınlığı: Brokoli ile çil yapma trendi Türkiye'de de yayılıyor! - Son Dakika

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