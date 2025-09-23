Zabıta müdürü, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı: Şımarıyorsunuz - Son Dakika
Zabıta müdürü, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı: Şımarıyorsunuz

Zabıta müdürü, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı: Şımarıyorsunuz
23.09.2025 10:49
Zabıta müdürü, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı: Şımarıyorsunuz
Şanlıurfa Viranşehir'de DEM Partili belediyenin zabıta müdürü Tayyar Direk'in pazarcı esnafını sıraya dizip azarladığı görüntüler tepki çekti. Sosyal medyada yayılan görüntüler daha sonra belediyenin sayfasından kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde belediyenin zabıta müdürünün, pazarcı esnafını sıraya dizerek sert şekilde uyarması sosyal medyada büyük tepki topladı.

"ŞIMARMAYIN" ÇIKIŞI

16 Eylül'de pazar alanında denetim yapan DEM Partili Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Tayyar Direk ve ekibi, pazarcı esnafını sıraya dizdi. Direk, "Ben size iyi niyet gösterdiğim müddetçe siz şımarıyorsunuz. Bundan sonra kendinize bir çekidüzen vereceksiniz. Şeridi geçmek suçtur, cezai işlem uygulanacak" sözleriyle pazarcıları uyardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kayıt altına alınan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Tepkiler üzerine görüntülerin belediyenin sayfasından kaldırıldığı öğrenildi.

Zabıta müdürü, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı: Şımarıyorsunuz

YAŞLI ESNAFLAR DA VARDI

Zabıta müdürünün azarlarcasına konuştuğu esnafın arasında yaşlı kadın ve erkeklerin de bulunması dikkat çekti. O anlar, sosyal medyada "ekmeğini kazanan insanlara yapılmamalı" yorumlarıyla tepki gördü.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Zabıta müdürü, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı: Şımarıyorsunuz - Son Dakika

