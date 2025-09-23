Zabıta müdürü, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı: Şımarıyorsunuz

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde belediyenin zabıta müdürünün, pazarcı esnafını sıraya dizerek sert şekilde uyarması sosyal medyada büyük tepki topladı.
16 Eylül'de pazar alanında denetim yapan DEM Partili Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Tayyar Direk ve ekibi, pazarcı esnafını sıraya dizdi. Direk, "Ben size iyi niyet gösterdiğim müddetçe siz şımarıyorsunuz. Bundan sonra kendinize bir çekidüzen vereceksiniz. Şeridi geçmek suçtur, cezai işlem uygulanacak" sözleriyle pazarcıları uyardı.
Kayıt altına alınan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Tepkiler üzerine görüntülerin belediyenin sayfasından kaldırıldığı öğrenildi.
Zabıta müdürünün azarlarcasına konuştuğu esnafın arasında yaşlı kadın ve erkeklerin de bulunması dikkat çekti. O anlar, sosyal medyada "ekmeğini kazanan insanlara yapılmamalı" yorumlarıyla tepki gördü.
